Deftige Niederlage

Bühl

Bisons: Herrsching gastiert im Pokal Bühl (red) - In der Bundesliga gab es für die Volleyball Bisons Bühl im Derby beim TV Rottenburg eine empfindliche 0:3-Abreibung. Am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching ist die Mannschaft von Trainer Johan verstappen um Wiedergutmacnung bemüht (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - In der Bundesliga gab es für die Volleyball Bisons Bühl im Derby beim TV Rottenburg eine empfindliche 0:3-Abreibung. Am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching ist die Mannschaft von Trainer Johan verstappen um Wiedergutmacnung bemüht (Foto: Seiter). » - Mehr

Gernsbach

A Nord: Topspiel in Obertsrot Gernsbach (red) - In der Fußball-Kreisliga A Nord kommt es in Obertsrot zum Verfolgerduell. Der FC empfängt den Zweiten FV Iffezheim. Beide Teams sind derzeit in starker Verfassung: Der FVI ist seit elf Spielen ungeschlagen, der FCO hat die letzten sieben gewonnen (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Fußball-Kreisliga A Nord kommt es in Obertsrot zum Verfolgerduell. Der FC empfängt den Zweiten FV Iffezheim. Beide Teams sind derzeit in starker Verfassung: Der FVI ist seit elf Spielen ungeschlagen, der FCO hat die letzten sieben gewonnen (Foto: fuv). » - Mehr