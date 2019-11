TV Muggensturm und

Mit den Jahrgangsbestenwettkämpfen 2019 beendete die Turngaujugend ihr Jahresprogramm. Mehr als 250 junge Sportler ermittelten dabei in den Einzelwettkämpfen Gerätturnen und Gymnastik ihre besten Athleten. Am Ende der Veranstaltung zeigte sich der Jugendvorstand des Turngaus Mittelbaden-Murgtal um die Vorsitzende Sina Schneider überaus zufrieden. "Alles hat gut geklappt und verlief reibungslos", so Schneider, die dem TV Michelbach als Ausrichter für die "absolut problemlose Zusammenarbeit" dankte.



Nach dem Vergleich der besten Mannschaften im Gauligaendkampf (wir berichteten) traten jetzt in Ottenau die besten Einzelturner zum Wettkampf an. Dabei stand sich der männliche Nachwuchs im Alter von sieben bis 18 Jahren am Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck zum allseits fairen Wettkampf gegenüber. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen ging es parallel ans Werk; dort zeigte man bei Sprung, Barren, Balken und Boden die Erfolge der wöchentlichen Übungsstunden. Nach der letztjährigen Abstinenz waren auch wieder die Gymnastinnen mit von der Partie, die ausdrucksstark, harmonisch und präzise ihr Können mit Ball, Band, Reifen, Seil und Keule zeigten. Mit Neuerungen wartete dabei deren Wettkampf auf: Caroline Jäger, Vorstandsmitglied für Jugendturnen im Turngau, unterstrich, verwies diesbezüglich auf "ganz neue Übungsteile". So wären Elemente, die bislang "nicht festgeschrieben waren, jetzt Pflicht". Und die jüngsten Teilnehmerinnen hätten "ohne Handgeräte" Übungen zum Heranführen an den späteren Wettkampf zum Besten gegeben. Bei den Siegerehrungen zeigte sich auch in diesem Jahr wieder, dass im Bereich der Jugendturner der TV Bühl eine sichere Bank für vordere Plätze ist. In den elf Wettkampfklassen standen gleich neun Mal junge Turner aus der Zwetschgenstadt ganz oben auf dem Podest. Im Bereich der Gymnastinnen teilten sich der TV Kuppenheim und der TB Sinzheim die ersten Plätze, bei den Turnerinnen hatte der TV Muggensturm wieder einmal die Nase vorn. Ergebnisse Männliche Jugend Jahrgang 2012 u. jünger: 1. Nevio Hensel 2013 (TV Bühl) 79,20; 2. Nelson Bellmann 2012 (TV Bühl) 76,50; 3. Philipp Kiefer 2012 (TG Ötigheim) 75,10. Jahrgang 2011: 1. Julien Baumstark (TV Muggensturm) 79,00; 2. Arvid Siegel (TV Rastatt-Rheinau) 78,60; 3. Elias Schnepf (TV Muggensturm) 77,20. Jahrgang 2010: 1. Tharon Mühlbach (TV Plittersdorf) 85,30; 2. Benjamin Kriese (TG Ötigheim) 81,20; 3. Elias Brand (TV Bühl) 81,00. Jahrgang 2009: 1. Elias Fuhrmann (TV Bühl) 84,50; 2. Samuel Krampfert TV Bühl) 83,70; 3. Paul Wunderlich (TV Muggensturm) 82,80. Jahrgang 2008: 1. Flavio Coratella (TV Bühl) 82,10; 2. David Siubiak (TV Bühl) 81,60; 3. Marco Eichhorn (TV Bühlertal) 71,40. Jahrgang 2007: 1. Hugo Linnenbrüger (TV Bühl) 86,60; 2. Marc Schwindt (TV Bühl) 84,70; 3. Robin Schemel TV Bühl) 81,30. Jahrgang 2006: 1. Louis Hauser (TV Bühl) 85,10; 2. Elias Palmer (TV Bühl) 84,50; 3. Timo Holfelder (TV Michelbach) 81,60. Jahrgang 2005: 1. Tom Lengenberg (TV Bühl) 90,60; 2. Maik Wiens (TV Bühl) 89,90; 3. Eduard Brack (TV Michelbach) 78,70. Jahrgang 2004: 1. Max Kieser (TV Bühl) 96,60; 2. Jonas Pönicke (TV Bühl) 94,40; 3. Fabian Essig (TV Michelbach) 67,10. Jahrgang 2003: 1. Lukas Klöpfer (TV Bühl) 88,60; 2. Pascal Metz (TV Bühl) 59,80. Jahrgang 2002: 1. Lars Schmidt (TV Bühl) 97,10; 2. Michel Lengenberg (TV Bühl) 93,60; 3. Björn Stumpf (TV Michelbach) 92,30. Weibliche Jugend Jahrgang 2012 u. jünger: 1. Leni Ganz, 2012 (TV Haueneberstein) 49,60; 1. Hanna Meier, 2012 (TV Bühlertal) 49,60; 3. Paula Mayer, 2012 (TV Bühl) 49,20. Jahrgang 2011: 1. Sina Ullrich (TuS Hügelsheim) 52,85; 2. Alisa Tarabrin (TV Bühl) 51,80; 3. Nadja Franzen (TV Haueneberstein) 51,50. Jahrgang 2010: 1. Frieda Hoch (TV Rastatt-Rheinau) 56,60; 2. Luisa Praum (TV Muggensturm) 56,00; 3. Marit Kuhn (TV Kuppenheim) 55,30. Jahrgang 2009: 1. Paula Reuter (TV Kuppenheim) 57,70; 2. Victoria Stickel (TV Muggensturm) 57,45; 3. Sina Lamprecht (TV Bühl) 56,80. Jahrgang 2008: 1. Marie Schäfer (TV Muggensturm) 60,25; 2. Jule Gerstner (TV Muggensturm) 60,05; 3. Katharina Austen (TV Haueneberstein) 58,40. Jahrgang 2007: 1. Edita Tahiri (TV Bühl) 60,10; 2. Emily Lörch (TV Bühl) 58,45; 3. Linda Hirth (TV Muggensturm) 58,25. Jahrgang 2006: 1. Yara Berlinger (TV Muggensturm) 65,40; 2. Hannah Kreiser (TV Muggensturm) 65,10; 3. Evamaria Ellwanger (TV Bühl) 63,35. Jahrgang 2005: 1. Linda Stickel (TV Muggensturm) 66,45; 2. Lia Drexhage (TV Muggensturm) 63,15; 3. Fiona Zimmer (TV Haueneberstein) 62,70. Jahrgang 2004: 1. Chiara Zeltmann (TV Muggensturm) 67,85; 2. Victoria Wendenburg (TV Bühl) 67,65; 3. Ida Schönthaler (TV Muggensturm) 66,10. Jahrgang 2003: 1. Olivia Oeschger (TV Muggensturm) 67,95; 2. Janina Kathe (TV Bühl) 67,55. Jahrgang 2002: 1.Hannah Zink (TB Gaggenau) 60,65. Jahrgang 2001: 1. Janina Klumpp (TV Bühl) 69,05. Gymnastinnen Jahrgang 2012 u. jünger: 1. Arina Abend, 2012 (TV Kuppenheim) 34,85; 2. Natalie Mezei, 2012 (TV Kuppenheim) 34,70; 3. Julia Jelinko 2012 (TB Sinzheim) 34,10. Jahrgang 2011: 1. Anna Thea Peters (TB Sinzheim) 37,20; 2. Evelyn Bossert (TV Kuppenheim) 37,10; 3. Anastasia Zmeew (TV Kuppenheim) 36,90. Jahrgang 2010: 1. Hanna Dinger (TB Sinzheim) 37,10; 2. Annika Jörger (TB Sinzheim) 36,95; 3. Rabea Scheible (TB Sinzheim) 35,85. Jahrgang 2009: 1. Jolina Czapka (TB Sinzheim) 37,25; 2. Sara Bohn (TB Sinzheim) 36,40. Jahrgang 2008: 1. Julja Justus (TV Kuppenheim) 43,40; 2. Anastasia Morisch (TV Kuppenheim) 42,90; 3. Laura Kamelski (TB Sinzheim) 42,60. Jahrgang 2007: 1. Thea Kohlrautz (TV Kuppenheim) 45,10; 2. Lucy Frietsch (TB Sinzheim) 43,80; 3. Selina Fesehazion (TB Sinzheim) 43,10. Jahrgang 2006: 1. Aiola Kelmendi 49,20; 2. Cora Scheible (beide TB Sinzheim) 48,10; 3. Laura Kalis (TV Kuppenheim) 48,00. (sch)

