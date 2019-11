Halbzeitmeisterschaft

In derstehen sich am Samstag um 17 Uhr in Rastatt im Topspiel die TTF Rastatt und der VfL Sindelfingen II gegenüber. Ob es zum Aufeinandertreffen der beiden Topspielerinnen Elisabeth Bittner (15:1) und Eva Rentschler (16:0) kommt, scheint fraglich, denn Rentschler nimmt in Sindelfingen mit den Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft eine Doppelaufgabe wahr. Die erste Mannschaft spielt am Sonntag auswärts in Jena. Da könnte es bei einem lange andauernden Match in Rastatt zu einem zeitlichen Konflikt kommen. Ein Duell der beiden stärksten Spielerinnen der Liga wäre für die Zuschauer sicher ein willkommener Leckerbissen. "Ich würde Sindelfingen, wenn sie komplett antreten, einen Tick stärker sehen als uns, insbesondere im vorderen Paarkreuz", sieht Susanne Gibs den Gast in der Favoritenrolle: "Wenn wir alle gut spielen, ist alles möglich. Wichtig sind die Doppel!"! Mit einem Sieg - es wäre der 26. Sieg in Serie - könnten sich die TTF vorab die Halbzeitmeisterschaft sichern.

Während die TTF Rastatt mit der 3:9-Derbyniederlage die Vorrunde in der Männer-Badenliga vorab beendet haben, steht für die Spvgg Ottenau am Wochenende der zweite Doppelspieltag hintereinander an. Am Samstag reisten die Murgtäler zur DJK Offenburg, am Sonntag endet auch für Ottenau mit dem Heimspiel gegen den TTV Weinheim-West die erste Halbserie. Ottenau ist seit vier Spieltagen ungeschlagen und konnte zuletzt gegen die favorisierten Teams der TTC Odenheim und des TSV Karlsdorf jeweils ein Unentschieden erringen. Mit 11:1 Punkten liegt Offenburg auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem Odenheim (13:3). Mit Nicola Mohler (11:1) und Yannick Schwarz (9:1) verfügt Offenburg über das stärkste vordere Paarkreuz der Liga. Kann Ottenaus Nummer eins Adrian Wetzel (12:2) hier erfolgreich dagegenhalten? Auch für den Linkshänder Lukas Mai stehen zwei reizvolle Spiele an. Die Leistungskurve bei Andrè Schweikert und Kresimir Vranjic, Ottenaus Positionen drei und vier, zeigte im Derby nach oben. Im hinteren Paarkreuz sind Simon Weiler und Julian Oser, der für Aaron Kawka ins Team rückt, stärker einzuschätzen. Es könnte also wieder gegen ein Spitzenteam eine recht enge Kiste werden. Im zweiten Spiel gegen Weinheim sollten die Ottenauer in den beiden vorderen Dritteln die spielentscheidenden Vorteile erzwingen können. "Gegen Offenburg ist normalerweise nichts drin, wenn die komplett antreten. Da wir aber bisher sehr viele knappe Spiele hatten und unser Niveau steigern konnten, bin ich gespannt, ob wir auch Offenburg ein wenig ärgern können. Gegen Weinheim wollen wir etwas Zählbares mitnehmen und unseren Zuschauern ein gutes Spiel bieten", so Kapitän Vranjic .

Der TTV Kappelrodeck liegt mit 5:7 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der Frauen-Badenliga. Nun heißt es am Samstag beim Tabellenvorletzten VSV Büchig (2:6), Farbe zu bekennen. Die Mannschaft aus Nordbaden ist sicherlich stärker einzuschätzen, als es der derzeitige Tabellenstand erscheinen lässt. (ti)