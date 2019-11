Auch im Zwischenjahr gab′s großen Sport

Wer in diesem Jahr als Sportlerin, Sportler sowie Mannschaft des Jahres ausgezeichnet wird, ist derweil noch offen. Noch bis zum 2. Dezember haben die mehr als 3 000 wahlberechtigten Sportjournalisten Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Schon fest steht indes: Es ist die 73. Wahl - und sie findet in einem sogenannten Zwischenjahr statt, also einem ohne Olympische Spiele und Fußball-WM oder -EM, zumindest jener der Männer. Der Qualität der erbrachten sportlichen Leistungen tut dies freilich keinen Abbruch, wie Katrin Müller-Hohenstein auf der gestrigen Vorab-Pressekonferenz in Brenners Parkhotel betonte. "KMH" moderiert die Gala zusammen mit Rudi Cerne zum 13. Mal. Zwischen 22.15 Uhr und 23.45 Uhr wird die Veranstaltung zeitversetzt im ZDF ausgestrahlt.

Wen das Moderatorenpärchen dann auf der Bühne im Bénazetsaal als Nachfolger von Angelique Kerber, Patrick Lange und den deutschen Eishockey-Cracks auszeichnen darf, darüber kann bis dahin nur spekuliert werden. Rekord-Ironman Jan Frodeno gehört bei den Männern genau so zu den ganz heißen Eisen wie Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul oder dessen weitspringende Weltmeisterkollegin Malaika Mihambo bei den Frauen. Bei den Mannschaften zählen sicherlich der Deutschland-Achter (Rudern), die Skispringer sowie die French-Open-Sensationssieger Krawietz/Mies (Tennis-Doppel) zu den Favoriten.

Ob es einer der Sportler, die gestern neben Katrin MüllerHohenstein auf dem Podium der Pressekonferenz saßen, am 3. Advent auf die Bühne schafft, bleibt abzuwarten. Dessen ungeachtet stellten Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler, Einerverfolgungs-Europameisterin Franziska Brauße, Weltrekord-Prothesen-Sprinter Johannes Floors und Kunstrad-Weltmeister Lukas Kohl unter Beweis, dass hinter jedem Sportler und jedem Erfolg auch eine besondere Geschichte steht.

So erzählte Bahnradlerin Brauße nicht nur, dass sie lange Zeit lieber Straßenrennen fuhr und erst mit 13 Jahren auf die Bahn wechselte, sondern auch, warum sie, Mitglied der Bundeswehr-Sportfördergruppe, gleich zweimal die Grundausbildung absolvieren musste. Oliver Zeidler berichtete, wie er vom erfolgreichen Schwimmer binnen drei Jahren zum noch erfolgreicheren Ruderer wurde und welche Rolle die Gene - schon Vater, Großvater, Tante und Onkel waren Ruder-Koryphäen - dabei gespielt haben. Lukas Kohl wiederum verriet, warum er auf dem Kunstrad derzeit so gut wie unbesiegbar ist und wieso es durchaus auch ein Vorteil sein kann, eine Sportart zu betreiben, die eher weniger im Rampenlicht steht.

Lustiges und Informatives entlockte Teo Jägersberg, der die Pressekonferenz moderierte, den Athleten. Still und nachdenklich wurde es, als Johannes Floors mit seiner Geschichte an der Reihe war. Der zweifache Para-Weltmeister und Weltrekordler über 100 und 400 Meter von Doha erzählte, wie er mit einem sogenannten Fibula-Gendefekt zur Welt kam, ohne Wadenbein und mit verkümmerten Füßen. Wie er mit 16 nur 1,60 Meter groß war und kaum stehen konnte - und wenn, dann nur unter Schmerzen, die immer stärker wurden, am Ende so stark, dass er und seine Familie sich zur Amputation als letzten Ausweg entschieden. 16 war er, als ihm die Beine abgenommen wurden. Als er im Krankenbett aus der Narkose erwachte, habe er an sich heruntergesehen. "Da, wo normalerweise eine Wölbung der Beine unter der Decke ist, war es flach. Da war nichts", erzählte er gestern, emotional selbst sichtlich berührt. Als "Befreiung" habe er das empfunden, als Erlösung von den Schmerzen. Mit den Prothesen, die ihm in der Folge angepasst wurden, konnte er dann endlich, was jedes Kind kann, ihm aber 16 Jahre lang verwehrt geblieben war: Laufen. Rennen. Später sogar sprinten - bis hin zum Weltrekord. "Für mich ist das noch immer ein Gefühl der Freiheit", sagte Floors gestern.

Das sind große Worte von einem großen Sportler, so viel steht fest. Ob es dazu reicht, dass der 24-Jährige am Sonntag in zwei Wochen zum Sportler des Jahres gekürt wird, steht dennoch auf einem anderen Blatt. All zu viel Hoffnung sollte sich Floors wohl eher nicht machen. Letztendlich kann ihm das auch egal sein. Ein Sieger ist er auch so.