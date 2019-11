Derby in Rauental

Mit einem Auswärtserfolg beim TTC Altdorf versucht das Team des TTC Iffezheim in der Verbandsliga der Frauen, den zweiten Tabellenplatz erfolgreich zu verteidigen. Angeführt von Natalie Grünbacher soll die Bastion in Altdorf eingenommen werden. Der Bühl liegt mit nur einem Zähler abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Nur mit einer starken Gesamtleistung könnte Bühl die TTF Stühlingen ernsthaft gefährden.

Mit sieben Partien geht es in der Landesliga in die Endphase der Vorrunde. Am Samstag gastiert der starke Aufsteiger TB Bad Rotenfels (11:5) bei der DJK Offenburg II, der nach einem tollen Saisonstart zuletzt zweimal als Verlierer die Hallen verlassen musste. Ob es bei der DJK II zumindest zu einer Punkteteilung reichen wird? Der TTC Willstätt empfängt im zweiten Wochenendspiel den TTV Gamshurst. Die Gäste mussten sich am letzten Spieltag zu Hause den TTSF Hohberg III geschlagen geben, konnten aber auf den ersten beiden Positionen durch Maurice Löffler und Sascha Jörger mit vier Siegen voll überzeugen. Ein klarer Heimsieg wird vom Rangzweiten TV Weisenbach (12:4) gegen den Tabellenvorletzten TTG Ulm erwartet. Mit einem Erfolg soll der Kontakt zur Tabellenspitze aufrecht erhalten werden. Die Spvgg Ottenau II erholte sich nach einem durchwachsenen Start und arbeitete sich mit zuletzt 5:1 Punkten nach oben. Am Samstag folgt nun das Derby beim Tabellendritten TTC Rauental (12:6), am Sonntag kommt das Schlusslicht TTC Renchen nach Ottenau.

In der Landesliga der Frauen weisen die TTF Rastatt II 6:6 Zähler auf, beim TTC Oberkirch-Haslach soll das Punktekonto positiv gestaltet werden. Die GTM Rheinmünster trat zuletzt stark ersatzgeschwächt beim TTC Friesenheim an, die ersten fünf nominierten Spielerinnen fehlten. Kann man beim TTC Nonnenweier wieder nicht aus dem Vollen schöpfen, droht die nächste 0:8-Abfuhr.

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt (13:1) pausiert in der Bezirksliga zum dritten Mal in Folge, dennoch gerät die Tabellenführung nicht in Gefahr. Der Rangzweite TB Sinzheim (10:4) empfängt zu Hause die Spvgg Ottenau III und könnte bei einem Erfolg den Rückstand bis auf einen Zähler zusammenschrumpfen lassen. Die gleiche Chance besitzt der Rastatter TTC (10:4), der dazu im Heimspiel gegen den TV Gernsbach doppelt punkten müsste. Im Murgtalderby können sich der TV Gernsbach und die Ottenauer "Dritte" am Freitagabend auf die jeweiligen zweiten Aufgaben im direkten Duell vorbereiten. Der TTC Iffezheim II (8:8) liegt mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld. Mit einem Heimsieg könnte man dem Aufsteiger TV Bühl das Leben schwermachen. Auch der Tabellenletzte TTC Rauental II (1:13) steht gegen Bühlertal unter Erfolgsdruck.

Mit einem Heimsieg über den TTV Kappelrodeck kann der TV Neuweier in seinem letzten Vorrundenspiel die Vorrunde in der Bezirksklasse ohne Verlustpunkt beenden. Um die Vormachtstellung im Mittelfeld kämpfen der TTC Iffezheim III gegen den TTV Muckenschopf II. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf stehen sich die Teams der TTG Bischweier und des TTV Au am Rhein sowie der TV Lichtental und der TTC Muggensturm gegenüber. (ti)