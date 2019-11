Kölmel und Hensel gewinnen Rheintalpokal Emely Kölmel und Ciara-Luna Hensel vom Schwimmteam des TV Bühl konnten jüngst beim Wettkampf in Waghäusel die Mehrkampfwertung gewinnen und nahmen anschließend den Rheintalpokal in Empfang. Für beide Schwimmerinnen ging es darum, über zwei 100-Meter-Strecken sowie über 200 Meter Lagen das beste Gesamtergebnis zu erzielen.



Nach ihrer Rückkehr von den deutschen Meisterschaften in Berlin bestätigte Kölmel erneut ihre gute Form. Hensel überzeugte mit drei Bestzeiten. Einen zweiten Platz in der Mehrkampfwertung erkämpfte sich Taisha Frey (Jahrgang 2010). Auch sie nahm einen Pokal mit auf die Heimreise. In den Einzelwertungen konnten die Bühler Nachwuchsschwimmer darüber hinaus zahlreich vordere Platzierungen in der Jahrgangswertung belegen. So steigerte sich Noah Huber nach den badischen Meisterschaften erneut in seinen Spezialdisziplinen. Über 100 Meter Freistil blieb er ein weiteres Mal unter 60 Sekunden, über 100 Meter Brust schwamm er erstmals eine Zeit unter 1:13,00 Minuten. Diese Verbesserungen brachten ihm zwei Tagessiege ein. Philipp Liedel siegte über 50 Meter Rücken und belegte den zweiten Platz über 50 Meter Brust. Mit dem gewonnen Selbstvertrauen geht es für ihn in den nächsten Trainingswochen darum, die Wettkampfleistungen auch beim Training im Bühler Schwarzwaldbad zu zeigen. Die Voraussetzungen bringt er auf jeden Fall mit, heißt es. Max Brehm siegte über 50 Meter Brust und steigerte sich darüber hinaus deutlich über 50 Meter Freistil und Schmetterling. Ebenfalls über 50 Meter Brust war die achtjährige Estefania Wolz erfolgreich. Weitere vordere Platzierungen für das Schwimmteam belegten Carla Dilger, Justus Kühn und Malte Braun, die jeweils dritter wurden. TVB-Sextett mit



deutlicher Steigerung



Deutliche Leistungssteigerungen mit Verbesserungen um über fünf Sekunden gegenüber der vorangegangenen Wettkampfveranstaltung zeigten Antonia Berndt, Koen Dusamos, Helena Kaiser, Lotte Müller, Lias Schindler und Helena Wendenburg. Wendenburg steigerte sich enorm über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil. Sie konnte insbesondere auch ihre technischen Grundlagen verbessern. Mit guten Trainingsleistungen ist sich ihr Trainer Christian Hensel aber sicher, dass weitere Verbesserungen möglich sind. Koen Dusamos und Lias Schindler waren über 50 Meter Rücken deutlich schneller als beim letzten Leistungstest im vergangenen Oktober. Neben einer weiteren Verbesserung des technischen Niveaus liegt der Schwerpunkt bei beiden in den kommenden Trainingswochen speziell in der Steigerung der Sprintfähigkeit. Lotte Müller und Helena Kaiser zeigten sich über die Rückenstrecken ebenfalls bestens aufgestellt, während Antonia Berndt über 50 Meter Delfin überzeugte. Für die Nachwuchsschwimmer des TVB geht es bereits beim nächsten Wettkampf in anderthalb Wochen in Philippsburg darum, die gezeigten Leistungen weiter zu steigern. Voraussetzung hierfür ist neben der regelmäßigen Trainingsteilnahme die Steigerung der Trainingsintensität. (red)

