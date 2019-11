Den Frust wegballern

Gaggenau

Bestenwettkämpfe in Ottenau Gaggenau (sch) - Mit den Jahrgangsbestenwettkämpfen 2019 beendete die Turngaujugend ihr Jahresprogramm. Mehr als 250 junge Sportler ermittelten dabei in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle in den Einzelwettkämpfen Gerätturnen und Gymnastik ihre besten Athleten (Foto: sch).

Gauliga: Nuancen entscheiden Rastatt (red) - Die meisten Podestplätze am vergangenen Wochenende bei den diesjährigen Gauliga-Endkämpfen des Turngaus Mittelbaden-Murgtal in der Plittersdorfer Altrheinhalle ergatterten der TV Bühl (acht), der TV Muggensturm (sieben) und der TB Gaggenau (fünf) (Foto: Schmidhuber).