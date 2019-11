Streich Nummer drei?

(red) - Wenn die Karriere des 17-jährigen Eishockey-Megatalents Tim Stützle (Foto: GES) von den Adler Mannheim normal verläuft, wird er in der nächsten Saison nach dem NHL-Draft in Nordamerika spielen. Er gilt als Deutschlands größtes Nachwuchstalent. » - Mehr



TVS: Mit Goldglanz in den Augen Baden-Baden (red) - Wenn am Freitag die SG Pforzheim in der Sandweierer Rheintalhalle gastiert, dann werden im TVS-Lager Erinnerungen an die Meisterfeier damals in der Handball-Oberliga wach. Nun treffen beide wieder aufeinander, jedoch reist jetzt die SG als Spitzenreiter an (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Wenn am Freitag die SG Pforzheim in der Sandweierer Rheintalhalle gastiert, dann werden im TVS-Lager Erinnerungen an die Meisterfeier damals in der Handball-Oberliga wach. Nun treffen beide wieder aufeinander, jedoch reist jetzt die SG als Spitzenreiter an (Foto: toto). » - Mehr