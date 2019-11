Folgt gleich der nächste Ausrutscher?

Die gastgebende Sportvereinigung hat das Hinspiel 0:3 verloren, zuletzt aber zweimal hintereinander gewonnen und zählt mit 39 Toren zu den offensivstärksten Teams der Liga. Unterschätzen sollte der Tabellenführer, der über die beste Abwehr verfügt, die Hausherren also nicht. Auch Sinzheims Verfolger Hügelsheim (Zweiter) und Gamshurst (Dritter) - beide haben 30 Punkte auf dem Konto - sind am ersten Spieltag der zweiten Halbserie auswärts gefordert. Der TuS beim VfR Achern, der fünf seiner vergangenen sechs Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt hat. Da die Hornisgrindestädter (Sechster) das Hinspiel in Hügelsheim mit 3:1 für sich entschieden haben und mit Weitenung sowie Sasbachwalden ein Trio mit jeweils 29 Punkten bilden, ist ein spannendes Rückspiel zu erwarten. Gamshurst kam beim ersten Aufeinandertreffen mit dem SV Ulm II (Achter/24 Punkte) zu Hause nicht über ein 2:2 hinaus. Nach seinem Heimsieg gegen Sinzheim II ist der FVG beim "Wiedersehen" aber zumindest leicht favorisiert. Der SVU II hat jedoch fünf seiner bisher acht Heimspiele gewonnen und nur drei verloren.

Ähnlich souverän wie Sinzheim II die A Süd, mit nur einem Punkt weniger Vorsprung, dominiert der VFB Gaggenau die Kreisliga A, Staffel Nord. Im Gegensatz zum Süd-Primus ist der VFB (39 Punkte) aber noch ungeschlagen. Das wird aller Voraussicht nach auch beim Rückrundenauftakt zu Hause gegen Gernsbach (14.) so bleiben. Denn Gaggenau gewann schon das Hinspiel in der Fröschau 5:0. Auch der Nord-Zweite und -Dritte, Iffezheim und Obertsrot, sind punktgleich (beide 34). Der FVI empfängt den FV Ottersdorf (Elfter), der schon das Hinspiel 1:2 verloren hat. Das Gastspiel des FCO in Plittersdorf (Neunter) ist besonders interessant, weil der FVP am ersten Spieltag am Hungerberg 3:1 gewonnen hat. Bischweier (Vierter/31 Punkte) sollte mit einem Sieg in Steinmauern (13.) auf Tuchfühlung zu Platz zwei beziehungsweise drei bleiben können. Um den Kontakt zum unteren Mittelfeld wenigstens einigermaßen halten zu können, müsste der Tabellenvorletzte Forbach seinen Hinspielsieg gegen Staufenberg (10.) auswärts wiederholen.

Mit jeweils fünf Siegen in fünf Spielen führen Würmersheim II (Erster) und Scherzheim (Zweiter) die Kreisliga B, Staffel 4 an. Die Gefahr eines ersten Punktverlustes ist am sechsten Spieltag für beide Teams zwar relativ gering, für Scherzheim gegen den Tabellenfünften Rauental aber sicher größer, als für den FVW II beim Vorletzten Phönix Durmersheim. Auch die Verfolger Stollhofen/Söllingen (Dritter) in Neusatz (Zehnter), sowie Neuweier (Vierter) beim OSV Rastatt (Neunter) haben lösbare Aufgaben vor sich.

Die Kreisliga B, Staffel 5 wird bisher von Mannschaften aus der B 3 dominiert. Am fünften Spieltag sollte Altschweier Platz eins mit einem Sieg in Waldprechtsweier (Achter) verteidigen können. Der mit dem SVA punktgleiche (beide neun) Rangzweite Wintersdorf ist spielfrei und könnte von Baden-Baden überholt werden - vorausgesetzt der SC gewinnt sein Heimspiel gegen Ottersweier II. In der B 3 gewannen jedoch die Gäste 4:3 im Aumattstadion. Bühlertal II ist als einziges Team noch ungeschlagen, hat aber auch erst zweimal gespielt und jeweils gewonnen. Beim sieglosen Schlusslicht Elchesheim II müssten die Gäste ihre weiße Weste wahren können. (fal)