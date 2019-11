Fast eine Mission impossible

Selbst Rekordmeister Friedrichshafen wurde mit einem glatten 3:0 aus dem Pokal geworfen - in der ZF-Arena am Bodensee. Die Bisons stehen vor einer schier unlösbaren Aufgabe. In der Liga hat Berlin in neun Spielen bisher nur einen einzigen Punkt abgegeben. Am dritten Spieltag, als das Team wegen der kurzen Vorbereitungszeit und der langen Abwesenheit vieler Nationalspieler noch nicht optimal eingespielt war, wurde bei den Alpenvolleys aus Haching "nur" mit 3:2 gewonnen. Seither marschiert die Mannschaft von Trainer Cedric Enard in beängstigender Form durch die Liga. "Berlin ist die stärkste Mannschaft in Deutschland", lässt auch Bühls Trainer Johan Verstappen keinen Zweifel an den Qualitäten des heutigen Gegners, der sich vor Saisonbeginn nochmals deutlich verstärkt hatte. Die Stellerlegende, Olympiasieger Sergej Grankin, konnte gehalten werden, aus Lüneburg wurde Außenangreifer Cody Kessel, aus Frankfurt Nationalmannschafts-Libero Julian Zenger geholt.

"Sie sind jetzt schon besser als in den Jahren zuvor", sagt Verstappen. Für seine Mannschaft bedeutet dies aber keinesfalls, dass dieses Spiel einfach weggeschenkt werden darf. Der Sieg gegen Herrsching hat zwar etwas Druck vom Kessel genommen, doch damit dürfe man sich nicht zufrieden geben. Verstappen fordert den nächsten Schritt nach vorne. "Wir haben trotz des Sieges noch zu viele Fehler gemacht. Das geht besser", stellt er unmissverständlich klar. Pro Satz könnten zwei bis drei Punkte weniger weggeschenkt werden, das traut er seiner Mannschaft durchaus zu. "Wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr auf den Gegner schauen, sondern auf uns und versuchen, unser bestes Niveau zu finden." Ob dies reicht, um Berlin wirklich ärgern zu können, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt.

Zumindest aber soll seine Mannschaft in der Hauptstadt weiter Erfahrungen sammeln. Lernen, wie man auch unter großem Druck gute Lösungen finden kann. "Der Sieg gegen Herrsching darf nicht dazu führen, dass wir unkritisch werden. Es geht immer um Details, wie man bessere Lösungen finden kann." In Berlin soll gezeigt werden, dass man gerne in der Bundesliga spielt. Die Spieler sollen deshalb in der riesigen Max-Schmeling-Halle, wo regelmäßig 4 000 Zuschauer und mehr für grandiose Stimmung sorgen, alles mit- nehmen. Die Atmosphäre aufsaugen und Schwung holen, für die beiden wichtigen Spiele, die vor Weihnachten noch absolviert werden müssen. Für Berlin ist das Spiel gegen die Bisons der Auftakt zu drei Heimspielen in Folge, die allesamt gewonnen werden sollen. Bereits am Dienstag folgt das Champions-League-Spiel gegen Ljubljana, am Sonntag das Pokalhalbfinale gegen Herrsching. Bühl sollte aber nicht darauf setzen, dass Berlin sich schonen wird. (win)