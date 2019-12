Ein Engel erlöst den SV 08 Kuppenheim

Engel nehmen in der Weihnachtszeit bekanntlich eine große Bedeutung ein. Eines dieser Himmelsgeschöpfe verkündete Maria schließlich die frohe Botschaft. Im Kuppenheimer Wörtel verzückte mit seiner Schaffenskraft am Samstag auch ein Engel die Zuschauer - und zwar Michael-Patrick, 19 Jahre alt, seines Zeichens 08-Flügelflitzer und gegen Teningen in der 48. Minute Torschütze des goldenen Tores zum 1:0-Arbeitssieg.

"Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Nach 20 Minuten wurde es besser, wir haben uns dann Chancen herausgespielt. Nach der Führung hätten wir die Kontergelegenheiten etwas ruhiger abschließen müssen, dann wäre es früher entschieden gewesen. Insgesamt war es ein intensives Spiel, das wir verdient gewonnen haben", sagte 08-Trainer Matthias Frieböse. Sein Gegenüber Pascal Spöri war mit dem Auftritt seiner Elf "zufrieden, zu Beginn der zweiten Hälfte pennen wir einmal, weshalb wir in einem ausgeglichenen Spiel als Verlierer vom Platz gehen".

Dabei zeigte sich der Gast trotz der Eiseskälte direkt auf Betriebstemperatur, Stürmer Frederik Österreicher lief 08-Innenverteidiger Marco Oremek auf und davon, doch Torhüter Max Bachmaier verhinderte gerade noch den frühen Rückstand (4.). Der SV 08 dagegen war zu Beginn gedanklich noch in der warmen Kabine: Ungenauigkeiten im Passspiel, zu weite Abstände zwischen den einzelnen Ketten, kaum Pressingsituationen.

Erst mit einem Weisgerber-Schuss aus 16 Metern wurde Niklas Krause im FCT-Tor langsam warmgeschossen. In der Folge entwickelte sich dann ein Privatduell zwischen Krause und dem umtriebigen, aber glücklosen 08-Stürmer Lucas Grünbacher: Zunächst scheiterte der 28-Jährige, von Yannis Otto mit einem herrlichen Gassenball glänzend in Szene gesetzt, am Teninger Schlussmann, auch den Nachschuss Grünbachers parierte Krause exzellent (27.). Nur zwei Minuten später blieb der 08-Torjäger mit einem satten Schuss aus 14 Metern erneut nur zweiter Sieger.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erlöste dann Engel den SV 08 mit der Führung: Eine Flanke von Steven Herbote segelte über Krause hinweg, wo das 08-Talent im Nachsetzen den Ball über die Linie bugsierte. Lediglich kurz darauf geriet der Sieg der Schwarz-Blauen, die einige Konter liegen ließen, nochmal in Gefahr, doch Niklas Bub zielte über das Gehäuse (52.). Auch in der vierminütigen Nachspielzeit hielten sich die Wörtelkicker schadlos - kein Wunder, mit einem Schutzengel im Team.

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Radke (85. Schorb), Oremek, Borutta, Weißer (46. Bauer) - Weisgerber, Otto - Engel, Karadogan, Herbote (87. Maier) - Grünbacher (74. Kleber).

FC Teningen: Krause - von Winkler (85. Spöri), Depetri, Hodel, Dages - Froß, Sillmann - Bub (67. Saggiomo), Rees (67. Mensah), Kreutner - Österreicher.

Schiedsrichter: Stephane Kister (Drusenheim) - Zuschauer: 200 - Tor: 1:0 Engel (48.) - Gelbe Karten: - von Winkler, Rees - Beste Spieler: Borutta, Engel - Bub.