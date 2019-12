Strauß gewinnt Nervenkrimi

Berlin

Bisons verlieren beim Meister Berlin (red) - Den erhofften Satzgewinn verpasst, aber eine ordentliche Leistung gezeigt: Die Volleyball Bisons Bühl haben am Samstag in der Bundesliga beim amtierenden deutschen Meister Berlin Volleys mit 0:3 verloren, aber vor allem im zweiten Satz zu überzeugen gewusst (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Den erhofften Satzgewinn verpasst, aber eine ordentliche Leistung gezeigt: Die Volleyball Bisons Bühl haben am Samstag in der Bundesliga beim amtierenden deutschen Meister Berlin Volleys mit 0:3 verloren, aber vor allem im zweiten Satz zu überzeugen gewusst (Foto: toto). » - Mehr

Bühl

Knifflige Aufgabe für SV Sinzheim II Bühl (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter). » - Mehr

Bühl

Bisons krasser Außenseiter Bühl (red) - Als krasser Außenseiter gastieren die Volleyball Bisons Bühl (Foto: Seiter) trotz des Heimsieges zuletzt gegen Herrsching beim amtierenden deutschen Meister Berlin Recycling Volleys, die sich im Übrigen bereits zur Saisonmitte in absoluter Playoff-Form präsentieren. » Weitersagen (red) - Als krasser Außenseiter gastieren die Volleyball Bisons Bühl (Foto: Seiter) trotz des Heimsieges zuletzt gegen Herrsching beim amtierenden deutschen Meister Berlin Recycling Volleys, die sich im Übrigen bereits zur Saisonmitte in absoluter Playoff-Form präsentieren. » - Mehr