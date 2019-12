Weiter auf Tuchfühlung zur Spitze

Nach einem 1:2-Rückstand aus den Doppelspielen konnte Jean Fullenwarth, der im ersten Paarkreuz beide Spiele gewann, zum 2:2 ausgleichen. Florian Koch, der diesmal leer ausging, verlor zum 2:3, ehe Raymond Fullenwarth, Tim Julian Oelze, Erwin Mert und Janik Heiland das Spiel zur 3:6-Gästeführung in die Gegenrichtung lenkten. Kochs zweite Niederlage blieb ohne weitere Folgen. Jean Fullenwarth, Oelze und Raymond Fullenwarth stellten den 9:4-Gästesieg sicher.

In der Frauen-Verbandsliga tastete sich der TTC Iffezheim (11:5) nach einem umkämpften 8:6-Auswärtserfolg beim TTC Altdorf an den Rangzweiten TTF Stühlingen (12:4) heran. In einer recht ausgeglichenen Partie, sechs Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, konnten die Iffezheimer Gäste nach dem 3:3-Zwischenstand mit zwei Fünfsatzerfolgen von Natalie Grünbacher und Sophia Merkel mit 5:3 in Führung gehen. Martina Schief, Sandra Fettig mit einem weiteren Fünfsatzsieg über Altdorfs Spitzenspielerin Katharina Schmidt verteidigten den Vorsprung bis zum 7:5. Nach dem erneuten Anschlusspunkt gelang Merkel mit einem 3:0-Erfolg über Sabrina Beck der spielentscheidende Sieg zum 8:6-Endstand. Der TV Bühl war bei der 0:8-Heimniederlage gegen die TTF Stühlingen wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Sechs der 24 verlorenen Sätze endeten mit 10:12.

Dank eines 9:7-Derbysieges bei der DJK Offenburg II und einem 9:1-Kantersieg über den TTV Gamshurst festigte der TTC Willstätt (16:2) die alleinige Tabellenführung in der Männer-Landesliga. Der TTV Gamshurst trat in Willstätt ohne seine Nummer eins Maurice Löffler an und kam nur durch Sascha Jörger zum Ehrenpunkt. Den zweiten Tabellenplatz verteidigte der TV Weisenbach (14:4) mit einem 9:3-Erfolg über die T TG Ulm. Nach der 2:1-Führung aus den Doppeln beendeten die drei Führungsspieler Gerhard Egner, Michael Schweikert und Attila Vig mit ihren zweiten Einzelerfolgen das Match vorzeitig. Mit einem 9:4-Derbysieg über die Spvgg Ottenau II bleibt der TTC Rauental (14:6) auf Tuchfühlung zu den beiden führenden Mannschaften. Mit drei Doppelsiegen und dem Einzelerfolg von Oliver Böhm über Martin Herm zog Rauental auf 4:0 davon. Nach Anschlusssiegen von Michael Ruf und Sebastian Büchel bauten Yannick Pach, Jonas Schnepf und Alexander Immler den Vorsprung vorentscheidend auf 7:2 aus. Im zweiten Spiel bezwang Ottenaus Reserve den TTC Renchen glatt mit 9:1. Der TB Bad Rotenfels erkämpfte sich bei Offenburg II ein 8:8. Nach der 2:1-Doppelführung durch Kai Lippold/Viktor Marijic und Christian Loose/Stefan Stahlberger trugen Lippold und Georg Kopp mit je zwei Erfolgen maßgeblich zur Punkteteilung bei.

TB Sinzheim





verteidigt Rang zwei



Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt setzte sich in der Frauen-Landesliga beim TTC Oberkirch-Haslach mit 8:5 durch. Lilly Schmitt (3) und Valerie Kreideweis (2) blieben nach dem gemeinsamen Doppelsieg auch in den Einzelspielen ungeschlagen. Rheinmünsters Nummer eins Manuela Heim errang bei der 1:8-Auswärtsniederlage der GTM beim TTC Nonnenweier zumindest den Ehrenpunkt für die Gäste.

Mit einem 9:1-Heimsieg über die Spvgg Ottenau III verteidigte der TB Sinzheim in der Männer-Bezirksliga seinen zweiten Tabellenrang vor dem Rastatter TTC, der sein Heimspiel gegen den TV Gernsbach 9:3 gewann und einen Zähler hinter dem Spitzenreiter TTF Rastatt II auf dem dritten Rang liegt. Mit einem 9:2-Erfolg über den Aufsteiger TV Bühl festigte sich der TTC Iffezheim II den vierten Rang. Der TTV Bühlertal sicherte sich einen knappen 9:7-Erfolg beim Tabellenletzten TTC Rauental II.

Mit der makellosen Bilanz von 18:0 Punkten beendete der TV Neuweier die Vorrunde in der Männer-Bezirksklasse. Im letzten Vorrundenspiel bezwang der Tabellenführer den TTV Kappelrodeck sicher mit 9:4. Der Aufsteiger TTV Muckenschopf II setzte sich im Verfolgerduell beim TTC Iffezheim III mit 9:5 durch und rückte auf den dritten Tabellenplatz vor. Wichtige Siege feierten der TV Lichtental und der TTV Au am Rhein. Die Kurstädter bezwangen den TTC Muggensturm mit 9:2, Au setzte mit einem 9:0-Kantersieg bei der TTG Bischweier ein dickes Ausrufezeichen. (ti)