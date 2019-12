Zweimal Bronze beim Landesfinale

Bühl

Knifflige Aufgabe für SV Sinzheim II Bühl (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter). » - Mehr

Au am Rhein

Nachmittag mit Referee Jörger Au am Rhein (moe) - Hendrik Jörger (Foto: fuv) ist zwar erst 18, leitet aber schon seit fünf Jahren Spiele als Fußballschiedsrichter. Dabei hat er auch schon Brenzliges erlebt. In Au am Rhein hat er jüngst einen Nachmittag an der Pfeife erlebt, den er so schnell nicht vergessen wird. » Weitersagen (moe) - Hendrik Jörger (Foto: fuv) ist zwar erst 18, leitet aber schon seit fünf Jahren Spiele als Fußballschiedsrichter. Dabei hat er auch schon Brenzliges erlebt. In Au am Rhein hat er jüngst einen Nachmittag an der Pfeife erlebt, den er so schnell nicht vergessen wird. » - Mehr