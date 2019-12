Geher-Duo ragt heraus

Die Leichtathletiksaison 2019 ist vorüber und für die Athletinnen und Athleten steht bereits die Vorbereitung für die Mitte Januar beginnenden Hallenmeisterschaften in den Trainingsplänen. Landauf und landab werden jetzt die Ergebnisse der vergangenen Monate aufgearbeitet, so auch im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl, wo Kreis-Statistiker Ralf Wohlmannstetter dieser Tage die Kreisbestenlisten 2019 und die neuen Kreisrekorde präsentiert.



Für die Glanzlichter sorgten auch in diesem Jahr die Geher, allen voran Carl Dohmann vom SCL-Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal, die bei der WM in Doha dabei waren. Dohmann etablierte sich dabei als Siebter in der erweiterten Weltspitze. Seiler belegte Platz fünf bei der Militär-WM im chinesischen Wuhan. Dazu kommen für beide der hervorragende vierte Platz bei der Team-EM in Alytus (Litauen) und die hervorragenden Platzierungen bei deutschen und süddeutschen Meisterschaften. Dohmann erzielte über die 50 Kilometer Gehen 4:02:41 Stunden als diesjährige Bestzeit, Seiler war in 3:5749 etwas schneller. Im 20 Kilometer Straßengehen lag Dohmann mit 1:23:48 Stunden knapp vor Seiler in 1:24:51. Auf den kurzen Gehstrecken, die die beiden nicht absolvierten, liegen Seilers Vereinskameraden Denis Franke und Klaus Dietsche sowie der Gernsbacher Andreas Adam auf den ersten Plätzen.

Bei den Werfern sind schon seit Jahren die Hammerwerfer aus dem Murgtal bei allen Meisterschaften vorne dabei. In diesem Jahr stehen in der badischen Bestenliste auf den ersten elf Plätzen zehn Murgtäler. Die größte Weite erzielte Corsin Wörner von der LAG Obere Murg mit 63,53 Metern. Bester Speerwerfer war wie in den Vorjahren Sascha Graf (SR Yburg Steinbach), allerdings liegt seine Weite von 60,94 Metern mehr als zehn Meter hinter den Vorjahren zurück. Beim Kugelstoßen liegt nach dem Karriereende von Bodo Göder (Steinbach) die größte Weite bei 13,15 Meter, gestoßen von Tobias Künstel (LAG).

Schnellster Sprinter der Männerklasse im Kreis war Simon Hellweg von der TG Ötigheim mit 11,17 Sekunden über 100 Meter und Lukas Zimmermann (TV Bühlertal) in 23,49 Sekunden über 200 Meter. Michael Schnepf (VFB Gaggenau) führt über 400 Meter sowohl ohne (52,56) als auch mit Hürden (55,63) die Ranglisten an. Auf den Mittel- und Langstrecken sieht man fast ausschließlich Senioren in den Top Ten. Aktive zwischen 21 und 30 Jahren sind hier keine zu finden. Jens Mungenast (LAG Obere Murg) führt über 800 und 1 500 Meter, Hermann Bartoldus (TG Ötigheim) über 1 000 und 3 000 Meter, Alexander Leuchtner (Rastatter TV) über die Meile, Salvatore Corriere (TV Bühl) über 5 000 Meter. Auf der Straße liegen Michael Arndt (SCL-Heel Baden-Baden) über zehn Kilometer, August Benedicto (Mitternachtsläufer Bischweier) im Halbmarathon und Alexander Leuchtner (RTV) im Marathonlauf auf den ersten Plätzen.

Der Hürdensprint sah über 110 Meter mit Michael Winter (SCL-Heel Baden-Baden) den Besten der Vorjahre erneut vorne. Winter war als Mehrkämpfer auch Kreisbester im Diskuswurf. Beim Weitsprung lag Simon Walther (Ötigheim) mit 7,07 Metern deutlich vorne. Im Dreisprung und Hochsprung liegt Andreas Held (LAG Obere Murg) auf Platz eins, im Stabhochsprung sein Bruder Julian Held. Bei den Staffeln führt der TV Bühlertal über 4 x 100 Meter und die TG Ötigheim über 3 x 1 000 Meter.