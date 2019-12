Weiße Weste weiter wahren



Nach sieben Spieltagen liegt der Aufsteiger aus der Barockstadt mit der makellosen Bilanz von 14:0 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Neuer Rangzweiter ist die Neckarsulmer Sport-Union II (12:4), die mit Mia Hoffmann (18:5) und Thi Minh Thu Nguyen (13:5) über ein sehr starkes vorderes Paarkreuz verfügt. Beide Spielerinnen erkämpften obendrein 6:2 Doppelerfolge. Kristin Fabriz (10:12) und Nadine Kirsch (6:9) zählen im zweiten Paarkreuz eher zum Mittelmaß der Liga. Die beiden Niederlagen kassierte die Neckarsulmer Reserve auswärts beim VfL Sindelfingen II mit 4:8 und beim Vorletzten TTC Frickenhausen mit 5:8. Es könnte für die TTF durchaus nochmals eng werden, nur beim Saisonstart in Herrlingen gelang dem Team eine 2:0-Doppelführung, was für den weiteren Spielverlauf zumindest gegen Neckarsulm wichtig erscheint.

"Neckarsulm ist für mich die Überraschungsmannschaft in der Liga. Im vorderen Paarkreuz spielen zwei Jugendspielerinnen, die beide super Bilanzen haben und jede Woche besser werden", warnt Susanne Gibs vor dem Gegner: "Es wird für Elisabeth Bittner und Nina Merkel sehr schwer. Im zweiten Paarkreuz sehe ich uns etwas stärker. Gegen Frickenhausen sind wir Favorit. Unterschätzen dürfen wir sie auch nicht, immerhin haben sie gegen Neckarsulm gewonnen." Die Zuschauer dürfen sich auf zwei tolle Spiele freuen. Setzen die TTF ihre Siegesserie fort, würde sich der Vorsprung auf die Verfolger auf fünf Punkte ausweiten.

Wer steht am Ende der Hinrunde in der Männer-Badenliga auf dem ersten Tabellenplatz? Chancen haben der Spitzenreiter TTC 95 Odenheim (13:3), der im Heimspiel den viertplatzierten TSV Karlsdorf (10:6) als Gast empfängt. Die DJK Offenburg (12:2) hat nach Minuszählern im Moment die beste Ausgangslage, muss aber am Sonntag im Heimspiel gegen das unberechenbare Team des SV Niklashausen (9:7) antreten. Der dritte im Bunde ist der Aufsteiger TTC Mühlhausen (10:4), der in der Auswärtspartie beim 1. TTC Ketsch haushoher Favorit ist. Oder wird die Entscheidung über die Halbzeitmeisterschaft erst im Derby zwischen der DJK Offenburg und dem TTC Mühlhausen am 15. Dezember fallen? Je nach Ergebnis könnte sich die Spvgg Ottenau, die die Hinrunde bereits abgeschlossen hat, vom fünften auf den vierten Tabellenplatz verbessern.

Mit einem Heimsieg über den VSV Büchig will der TTV Gamshurst den vierten Rang in der Frauen-Badenliga absichern. Die Gäste stehen mit nur drei Pluspunkten auf dem Konto mit dem Rücken zur Wand. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollen beide Zähler in Gamshurst bleiben. Gefährdet ist der TV Weisenbach beim Tabellenzweiten Neckarbischofsheim. Mit Melissa Friedrich (15:1) und Victoria Merz (10:3) verfügt die TTG über ein starkes vorderes Paarkreuz, das schwer auszuschalten sein wird. Monika Vig und Tanja Rath sind besonders gefordert.

Auch der TTV Kappelrodeck (6:8) ist um die Aufgabe in Neckarbischofsheim nicht zu beneiden und nimmt die Außenseiterrolle ein. Wichtiger erscheint auf alle Fälle die zweite Partie bei der SG Rüppurr. Rüppurr steht mit 5:11 Punkten auf dem Relegationsplatz, nur ein Punkt hinter Kappelrodeck. Das Minimalziel der Gäste ist eine Punkteteilung, um die SG hinter sich zu lassen. Ab dem Tabellenfünften TV Weisenbach (7:9) beginnt die Gefahrenzone. (ti)