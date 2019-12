Eine letzte Energieleistung

Mit dem Fußballjahr 2019 dürfte Matthias Frieböse wohl mehr als zufrieden sein: Im Sommer einen hervorragenden sechsten Tabellenplatz mit seinem SV 08 Kuppenheim in der Verbandsligasaison 2018/19 gefeiert, im Herbst dann einen besonderen Geburtstag begangen (ein Jahr ohne Heimniederlage im Wörtel) und nun, zweieinhalb Wochen vor Weihnachten, befinden sich die Schwarz-Blauen als Rangsechster erneut in der (erweiterten) Spitzengruppe. Der 08-Trainer dürfte wunschlos glücklich sein, eine kleine Forderung hat er aber noch: "Eine letzte Energieleistung auf den Platz bringen", wünscht sich Frieböse für die morgige Partie beim starken Aufsteiger SV Weil von seinen Mannen.



Denn einerseits geht jeder Fußballer lieber mit einem Erfolgserlebnis in die fast dreimonatige Winterpause, andererseits wären die Knöpflestädter mit einem dreifachen Punktgewinn im Dreiländereck auch im neuen Jahr fester Bestandteil der Spitzengruppe - im besten Fall könnte der SV 08 gar als Tabellendritter überwintern. Frohe Weihnachten!

Dass die Frieböse-Elf überhaupt ein klein wenig nach oben schielen darf, hat sie sich selbst "eingebrockt". Mit kon-

stanten Leistungen in der Hinrunde - und dem 1:0-Rückrundensieg am vergangenen Wochenende gegen den Aufsteiger FC Teningen. Durch den Heimerfolg wurde der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf zehn Zähler ausgebaut, letzte Restzweifel mit einer Willensleistung auf schwerem Geläuf in einer intensiven Partie ausgeräumt. "Ich war zufrieden mit der Leistung gegen Teningen. Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, haben aber nach etwa 20 Minuten die Kontrolle übernommen, uns mehr Chancen als der Gegner erarbeitet und verdient gewonnen", rekapituliert Frieböse.

Hinten stand der SV 08 nahezu bombensicher, im Mittelfeld präsentierten sich die Schwarz-Blauen zweikampf- und laufstark und vorne sorgte Flügelflitzer Michael Engel kurz nach der Pause für den Treffer des Tages.

"Der Sieg hat uns gut getan. Wir können jetzt ohne jegliche Sorgen nach Weil fahren und nochmal alles reinhauen, was wir haben - dann ist auch dort was möglich", findet Frieböse, der vor dem Fünften um Toptorjäger Ridje Sprich (19 Treffer) Respekt hat: "Natürlich hätte jeder Trainer gerne so einen Stürmer in seinem Team, aber der SVW ist mehr als nur Sprich. Weil ist eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte und einige gute Kicker hat."

Trotzdem wird auf die 08-Abwehr mit Sprich, dem Lewandowski der Verbandsliga, Schwerstarbeit zukommen. Ihn zu stoppen, wäre wohl die halbe Miete, die andere natürlich ein eigener Treffer. Doch 08-Angreifer Lucas Grünbacher befindet sich derzeit in einer veritablen Torkrise: 15 Einsätze, zwei Treffer. Für Frieböse aber kein Grund, an sein er Sturmspitze nur im Geringsten zu zweifeln: "Lucas reibt sich für das Team auf, spielt mannschaftsdienlich, reißt Räume auf für seine Mitspieler. Lucas wird auch wieder wichtige Tore für uns machen."

Vielleicht schon in Weil. In der Vorweihnachtszeit geht ja manch Wunsch bekanntlich in Erfüllung.