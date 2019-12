Drei Torhüter mit an Bord

Mit drei statt wie normalerweise nur mit zwei Torhütern an Bord des Mannschaftsbusses machte sich der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gestern Mittag auf den Weg nach Bielefeld. Denn ob Benjamin Uphoff heute Abend (18.30 Uhr) beim Tabellenführer das Gehäuse der Wildparkprofis hüten kann, bleibt abzuwarten. Der Stammkeeper der Blau-Weißen vertrat sich beim Abschlusstraining das linke Sprunggelenk und verließ den Kunstrasen humpelnd und dick bandagiert vorzeitig.



Gut möglich also, dass Marius Gersbeck, der beim 1:0-Pokalsieg in Darmstadt zwischen den KSC-Pfosten stand, auf der "Alm" zu seinem ersten Punktspieleinsatz kommt. Ansonsten kann Cheftrainer Alois Schwartz in Ostwestfalen personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Justin Möbius und Martin Röser, die bisher höchstens als Ersatz in Frage kamen, fallen verletzt aus. Das heißt: Innenverteidiger Daniel Gordon hat seine Wadenblessur auskuriert und zumindest die Viererkette in der Karlsruher Abwehr bleibt unverändert.

Ob der KSC-Coach im Mittelfeld und/oder Angriff personelle Änderungen vornimmt, zum Beispiel Lukas Fröde in die Anfangsformation zurückkehrt und Christoph Kobald auf die Auswechselbank zurück muss, blieb gestern noch offen. Auch Anton Fink könnte trotz seiner starken Leistung beim 4:1-Erfolg gegen Regensburg aus der Startelf weichen und für Marvin Pourié Platz machen müssen.

"Die drei Punkte gegen den SSV Jahn haben uns gutgeta n", beschreibt Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek die positiven "Nebenwirkungen" des ersten Sieges nach elf Wochen relativer Erfolglosigkeit (sieben Unentschieden und Derbyniederlage in Stuttgart) und nimmt sich und seine Mitspieler in die Pflicht: "So müssen wir auch in Bielefeld auftreten: konzentriert, engagiert - von Beginn an." Der DSC Arminia sei zwar eine eingespielte Mannschaft und habe einen Lauf. Aber: "Man kann sie knacken." Seine Mannschaft wolle "ein Stolperstein" für Bielefeld sein, formuliert Alois Schwartz das heutige Ziel des KSC. Und Kapitän David Pisot sagt: "Wir wollen für eine Überraschung sorgen." Konkret heißt das: auf jeden Fall punkten. Nach Möglichkeit sogar maximal, also dreifach.

Eine der Voraussetzungen dafür lautet: Fabian Klos (zwölf Tore) und Andreas Voglsammer (neun) müssen aus dem Spiel genommen werden. "Beide haben jeweils noch fünf Tore vorbereitet", verdeutlicht Schwartz die Wichtigkeit des Sturmduos für die Platzherren, die bisher insgesamt 33 Treffer erzielt haben.

Außerdem muss der KSC, daran besteht auch in den Augen von Sportdirektor Oliver Kreuzer kein Zweifel, die immer noch - zumindest phasenweise - recht hohe Anzahl seiner Eigenfehler herunterschrauben. "Dann können wir in Bielefeld definitiv was holen", ist sich Innenverteidiger Pisot sicher.