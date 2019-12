Gefrustete unter sich

Christian Hofmeier eignet sich nicht zur Schönfärberei. "Wir sind mitten im Abstiegskampf, es wird jetzt ganz eng." Der Trainer von Rot-Weiß Elchesheim sehnt wohl am meisten von allen 16 Landesligisten die Winterpause herbei. Die Serie von Pleiten, Pech und Pannen zehrt mittlerweile an den Nerven. Zahlreiche personelle Ausfälle, aber auch enttäuschende Ergebnisse wie zuletzt das 0:2 in Loffenau haben die Rot-Weißen in eine durchaus gefährliche Lage vor dem letzten Spiel des Jahres zu Hause gegen den SV Sinzheim gebracht.



"Ich hoffe auf drei Punkte, sonst müssen wir früher als geplant mit der Winter-Vorbereitung beginnen", sagt Hofmeier, und Letzteres klingt gar nicht scherzhaft. Der Rot-Weiß-Coach erlebte in diesem Jahr eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle: Eine klasse Rückrunde in der Vorsaison mit einer guten Mittelfeldplatzierung, aber ein ziemlich desaströses zweites Halbjahr nach dem Abgang von Führungsfigur Florian Huber. "Wir müssen uns das Glück jetzt erzwingen, gegen Sinzheim ist es ein ganz wichtiges Spiel."

Was dem Übungsleiter ziemlich zu schaffen macht: "Wir machen spielerisch nicht so viel falsch, aber wir hätten in Loffenau auch noch zwei Stunden spielen können und nichts getroffen. Wir brauchen auch zu lange, um zielgerichtet nach vorne zu spielen." In puncto Chancenverwertung hapert es gewaltig.

Auch der SV Sinzheim musste zuletzt Federn lassen, zeigte im Gegensatz zu den Rot-Weißen bei der erst in der Schlussphase besiegelten Heimniederlage gegen Bühl aber vergleichsweise eine gute Vorstellung. Der SVS liegt einen Punkt vor Elchesheim, hat aber auch noch das Wiederholungsspiel in Ottersweier, das Anfang März stattfinden wird, in petto. Gegen Bühl zeigten die Schützlinge von Spielertrainer Marcel Stern zweimal Nehmerqualitäten und kamen jeweils wieder zum Ausgleich, ehe es kurz vor Schluss doch noch den K.o. setzte.

"Auch Alex Hassenstein lobte unsere Leistung", wusste der einstige Bühler Stern zu berichten. Nun gilt es die letzten Kräfte und Körner zu mobilisieren, um das Jahr möglichst vor Elchesheim abzuschließen. An der personell angespannten Situation wird sich freilich nichts ändern, Leistungsträger wie Wöber, Dreher oder Merkel stehen erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung.

Doch Jungspunde wie der seit Wochen auffällige Paul Schopf, der auch gegen Bühl traf, machen einen guten Job. Stern: "Paul ist einer unserer Leistungsträger geworden. Er durchläuft eine gute Entwicklung. Die Jungen können sich nun alle in den Vordergrund spielen. Ich erhoffe mir weitere positive Schritte." Und einen Jahresabschluss ohne Frusterlebnis.