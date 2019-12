Bundesliga gastiert erneut in Sinzheim

"Die Jungen sind gegen mich meistens überfordert", sagt die Topspielerin vom SV Böblingen. Das ist keineswegs arrogant gemeint, sondern einfach nur wahr. Dabei macht Gotsch keinen Hehl daraus, dass auch sie den Alterungsprozess nicht aufhalten kann. Auch bei ihr sind die Beine langsamer geworden und hat das Reaktionsvermögen abgenommen, aber es hält sie nicht davon ab, weiter zu siegen, immer weiter. Zum einen, weil sie, die ehemalige Weltranglisten-Vierte (1999), in ihren allerbesten Zeiten auf einem Niveau gespielt hat, wie es (meist) nur Chinesinnen vergönnt ist, Tischtennis zu spielen. Zum anderen, weil sie über eine unglaubliche Antizipationsgabe verfügt, die sie meist bereits ein, zwei Schläge vorher erahnen lässt, wohin ihre Gegnerin den Ball gleich spielen wird. Für die Konkurrenz erschwerend hinzu kommt, dass die zweifache Mutter keine reine Abwehrspezialistin ist, sondern den Ball aus dem Nichts auch beschleunigen kann, quasi von null auf hundert. Nicht zuletzt dies macht das Spiel der Europameisterin von 2000, die in der Szene meist nur "Honki" genannt wird, nach wie vor zur Attraktion.

Wie spektakulär es tatsächlich ist, wird am morgigen Sonntag ab 14 Uhr in Sinzheim zu sehen sein. Die Pingpong-Artistinnen des TV Busenbach verlegen zum zweiten Mal ein Bundesliga-Heimspiel in die Fremersberghalle. Gegner dort: Der SV Böblingen mit Honki Gotsch als Hauptattraktion. Für die Busenbacherinnen um Jessica Göbel und Tanja Krämer, derzeit mit 2:10 Punkten Tabellenvorletzte, geht es darum, im Landes-Derby nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren, für die Gäste aus dem Schwabenland, mit 4:8 Zählern Ranking-Achter, darum, nicht weiter abzurutschen.

"Das verspricht spannende Duelle auf Augenhöhe", sagt Patrick Fischer, der Tischtennis-Abteilungsleiter des veranstaltenden TB Sinzheim. Dass drei der vier Böblingerinnen Abwehrspielerinnen sind, dürfte wiederum Garantie für spektakuläre Ballwechsel sein.

Ein besonderes Schmankerl für die Tischtennis-Freunde aus der Region wird die Partie allemal, auch der Südbadische Tischtennis-Verband trägt dem Rechnung. Im ganzen Bezirk wird morgen kein Tischtennis gespielt - außer eben in Sinzheim und dort auf höchstem Niveau.

Nicht zuletzt das macht TB-Abteilungsleiter Fischer optimistisch, noch mehr Zuschauer in die Fremersberghalle locken zu können als beim letzten Mal. Rund 400 waren es im November vor einem Jahr, als der TV Busenbach zum ersten Mal in Sinzheim gastierte und sich mit einem 5:5 vom TuS Bad Driburg trennte. In der letzten Bundesligasaison war das Rekord, wohlgemerkt deutschlandweit. Genau diese Bestmarke würde Fischer morgen gerne überboten sehen. "Das zu toppen und die Halle richtig voll zu machen, wäre ein Traum", sagt er.

Gespielt wird auf zwei Tischen, die unter der Woche ebenso aus Busenbach angeliefert wurden wie der spezielle Hallenboden und die Umrandung. Los geht es mit zwei Doppel, denen im Höchstfall acht Einzel folgen. Gespielt wird auf sechs Siege. Hat eine Mannschaft diese erreicht, ist die Partie beendet.