Gaggenau will ungeschlagen in die Pause

Von den Verfolgern des souveränen Tabellenführers (42 Punkte) hat am letzten Spieltag dieses Jahres der FV Iffezheim (Dritter/35) beim FC Rastatt 04 (Fünfter/32) sicher die schwerste Aufgabe, zumal die 04er das Hinspiel 3:1 gewonnen haben. Obertsrot (Zweiter/37) sollte sein Heimrecht gegen Hörden (Siebter/24) eigentlich problemlos in drei Punkte umsetzen können (Hinspiel 3:1). Auch Bischweier (Vierter/34) ist gegen Plittersdorf (Zehnter/20) favorisiert, auch wenn das Hinspiel torlos über die Bühne ging.

Auch wenn Sinzheims Reservemannschaft in den letzten beiden Spielen nur einen Zähler einfuhr, sind Spielertrainer Steven Himmelsbach und seine Mannschaft (37 Punkte) nicht mehr von der Spitze der der Kreisliga A, Staffel Süd zu verdrängen. Außerdem sollte der Tabellenführer sein Heimspiel gegen Bühls Reserve (Elfter/15) gewinnen (Hinspiel 4:0). Interessant am letzten Spieltag des Jahres wird das Fernduell zwischen den nach Punkten (beide 32) und bei der Tordifferenz (beide +17) gleichen Verfolgern Sasbachwalden (zuhause gegen Eisental) und Achern (in Leiberstung) um Platz zwei. Aber auch Gamshurst (31/gegen Vimbuch), Hügelsheim (30/gegen Sasbach II) und Weitenung (30/in Haueneberstein) sind diesbezüglich noch im Rennen.

Ganz unten in der Tabelle stellt sich die Frage: Kann das noch bisher sieglose Schlusslicht Kickers Baden-Baden gegen den Vorletzten FV Sandweier vielleicht noch vor Weihnachten den ersten Dreier einspielen?

In der Kreisliga B, Staffel 4 kann Würmersheim II (16 Punkte/+17 Tore) zum Ausklang des Fußballjahres vielleicht seinen ebenfalls noch ungeschlagenen und punktgleichen Verfolger Scherzheim (+elf) etwas abschütteln. Der Tabellenführer hat jedenfalls zuhause gegen Mösbach (fünf/-neun) die im Vergleich zum SVS in Michelbach (acht/15:15) wesentlich leichtere Aufgabe. Denn um nach der über dreimonatigen Winterpause vielleicht doch noch oben angreifen zu können, muss Michelbach gegen Scherzheim unbedingt gewinnen. Sollten Würmersheim und Scherzheim Federn lassen, kann der Tabellendritte Stollhofen/Söllingen (15/+zwölf) aus seiner Lauerstellung heraus vielleicht Platz eins kapern. Dazu muss die SG aber mit einem Heimsieg gegen Greffern (neun/-drei) die Voraussetzung schaffen.

Da Spitzenreiter Altschweier (zwölf Punkte/+acht Tore) am letzten Spieltag des Jahres pausieren muss, können Baden-Baden (neun/+elf) oder Bühlertals Reserve (neun/+zehn) die Tabellenführung in der Kreisliga B, Staffel 5 übernehmen und auf Platz eins überwintern. Baden-Baden ist morgen zum zweiten Mal in dieser Saison beim punktgleichen SC Wintersdorf (+eins) zu Gast. In der B 3 waren die Kurstädter beim SCW 3:1 erfolgreich. Der SVB II hat erst dreimal gespielt und dreimal - mit insgesamt 11:1 Toren - gewonnen und ist zeitgleich in Niederbühl Favorit.

Außerdem spielen die punktgleichen Landesligareserven des FV Ottersweier und des TSV Loffenau gegeneinander, sowie die noch sieglosen Mannschaften des SV Waldprechtsweier und von Rot-Weiß Elchesheim II. Diese Auseinandersetzung entschieden die Gastgeber in der B 2 mit 3:1 für sich. (fal)