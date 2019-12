Sekunden fehlen zur Überraschung

Karlsruhe

Einsatz von Uphoff fraglich Karlsruhe (red) - Fraglich ist der Einsatz von KSC-Stammtorwart Benjamin Uphoff (Foto: GES) nach einer gestern im Abschlusstraining erlittenen Verletzung am linken Sprunggelenk. Der KSC reiste daher mit drei Torhütern zum Auswärtsspiel am Freitag bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld.

Iffezheim

Vorgezogenes Finale für Iffezheim Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga empfängt der Aufsteiger TTV Muckenschopf im letzten Vorrundenspiel den Bezirksrivalen TTC Iffezheim (Foto: fuv) zum Derby. Bei einer erneuten Niederlage der Gäste dürfte es wohl kaum noch Hoffnung auf den Klassenverbleib geben.

Bühlertal

SVB: Streich Nummer drei? Bühlertal (rap) - Verbandsliga-Aufsteiger Bühlertal peilt am Samstag gegen Spitzenreiter Offenburger FV die nächste Überraschung an. Gute Omen: In der bisherigen Runde gewann das Hurle-Team bereits gegen die damaligen Tabellenführer Kehler FV und Lörrach-Brombach (Foto: toto).