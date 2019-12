Wiedergutmachung angesagt

(ndm) - Unnötige Niederlage für den ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga: Beim Tabellenletzten in Mannheim verloren die Baden Rhinos (Foto: toto) vor 200 Zuschauern mit 4:6. Für die Maddogs aus der Quadratestadt war dies der erste Saisonerfolg. » - Mehr

