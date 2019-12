Zu grün und ohne Mut

"Was uns bewegt ist, dass wir es nicht geschafft haben, die nötige Leidenschaft in die Mannschaft zu übertragen", sagte Manz und fügte hinzu: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Damit erinnerte er unfreiwillig an den Handball-Hit der Höhner aus dem Jahr 2007, wobei er eigentlich betonen wollte, dass sein Team gegen die Gäste aus dem Landkreis Ludwigsburg über weite Strecken Emotionen, Mut und Durchsetzungsvermögen vermissen ließen.

Dabei begann es aus Sicht der SG ganz ordentlich: Die Abwehr fischte aufmerksam nach Bällen, Franka Riedl per Konter und Stephanie Elies aus dem Rückraum sorgten für einen guten Start der Gastgeberinnen (4:2/7.). In der Folge schlichen sich aber zunehmend Fehler ins SG-Spiel, obendrein deutete sich bei der Wurfauswahl schon an, was Manz später folgendermaßen zusammenfasste: "Wir waren zu grün im Abschluss." Die Folge: Der TVM glich aus (7:7/12.) und zog nach 20 Minuten auf 14:9 davon. In der bereits zweiten SG-Auszeit wurde erneut das Personal getauscht, zudem beschattete Fitore Aliu fortan Möglingens Toptorjägerin Sulamith Klein ganz eng, auch Verena Keller trug zur Stabilität der Defensive bei. Der Effekt: Beim 13:15 zur Pause war die SG immerhin wieder in Schlagdistanz. Wieder zehn Minuten später waren die Gastgeberinnen gar auf ein Tor dran (20:21/41.).

Nun hagelte es Zeitstrafen - das Geschwisterpaar Leonie und Madita Schwarz gab kein wirklich gutes Bild ab -, vor allem für die Gäste. Fatalerweise wusste die SG sogar mit teils doppelter Überzahl nichts anzufangen, stattdessen zog der TVM wieder auf 25:20 weg (46.). Manz und Bauer drehten in der Folge an allen möglichen Schrauben, am Ende wurde gar offen gedeckt. Doch es half alles nichts: Während die SG-Spielerinnen in oft aussichtsreicher Position scheiterten, drehte Sulamith Klein auf, traf nach Belieben und sicherten den Auswärtssieg ab.

Durch den Möglinger Sieg und den Erfolg der TG Pforzheim hat sich die Drittligatabelle zu einer wahren Zweiklassengesellschaft entwickelt: Ab dem HCD Gröbenzell auf Platz sieben liegen alle Teams in der unteren Hälfte maximal zwei Zähler auseinander.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Wunsch, Bürger, Blandl - Aliu 5, Riedl 4, Elies, Kaufmann je 3, Kern 3/3, Klöpfer, Höhne, Horn je 2, Manz, Jülg, Keller je 1, Pfundstein, Bönte.

TV Möglingen: Blum, Baranski - Klein 10/2, Kalmbach 7/2, Klatte, Kübler je 4, Langenberg 3, F. Fischer 2, Hauk, Vrgovcevic, T. Fischer, Karpf, Vogt, Maric.

Schiedsrichter: Leonie und Madita Schwarz (HSG Langenau/Elchingen) - Zuschauer: 350 - Zeitstrafen: 2/6.