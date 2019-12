Mit einer Watschn in die Pause Matthias Frieböse war auch einen Tag später noch entsetzt über die 90 Minuten, die der SV 08 Kuppenheim am Samstagmittag bei Verbandsliga-Aufsteiger SV Weil ablieferte - vor allem die 45 Minuten vor der Pause waren harter Tobak für den 08-Trainer. Gleich viermal musste der Kuppenheimer Keeper Fabian Hegele den Ball vor dem Pausentee aus dem eigenen Tor fischen (10., 24., 30. und 33.). Mit einer ordentlichen Watschn verabschiedeten sich die Knöpflestädter somit in die gut dreimonatige Winterpause. "Das Ergebnis spricht Bände. Wir haben uns ganz schlecht präsentiert, die Laufbereitschaft hat gefehlt, das Zweikampfverhalten war mies. Weil hat dagegen Fußball zum Zunge schnalzen gezeigt. Es war ein kollektives Versagen von uns", analysierte Frieböse und ging mit sich und seinem Team hart ins Gericht. Gegen die sehr verbandsligaerfahrenen Kuppenheimer war es eine ganz und gar dominante erste Hälfte, in der die Weiler sich mit beherztem Angriffsgeist einen Reigen bester Chancen herausarbeiteten. Sie bespielten den Gegner mit Tempo und Raffinesse, 4:0 nach 33 Minuten war die erwartbare Konsequenz aus diesem Spielverlauf, der mit einseitig passend beschrieben ist. Der US-Amerikaner Aaron Horton (10.) hatte mit seinem ersten Treffer in Deutschland die Richtung vorgegeben, der inzwischen wieder formstarke Alessio Lo Russo hatte sich im Strafraum durchgesetzt und prima aufgelegt. Und danach ging den Weilern alles noch etwas leichter vom Fuß. Sie spielten mit Geschwindigkeit, suchten die Räume und fanden sie, denn alle waren in Bewegung, und scheinbar wusste jeder Weiler auch, wo er seine Mitspieler zu suchen hatte. "Megastark. Von hinten bis zum Abschluss wie aus einem Guss", fand es SVW-Trainer Andreas Schepperle. Der bestens aufgelegte Sechser Michael Hänggi dribbelte sich durch, Ridje Sprich vollendete (24.), und Marvin Stöhr legte zwei Treffer nach. Beim 4:0 (33.) assistierte Sprich per Hacke. Im Laufe der Partie konnten sich die Gäste besser sortieren, nach dem Wechsel brachten die aktiveren Kuppenheimer zwei Angriffe gefährlich zu Ende, so dass der Ball die Latte touchierte. Erst scheiterte Steven Herbote mit einem Distanzschuss, dann klatschte ein Freistoß von Marco Oremek ans Aluminium. Für einen Treffer sollte es aber nicht reichen. "Ich habe der Mannschaft nach dem Schlusspfiff deutlich gesagt, dass ich diese Schlappe erst vergessen kann, wenn wir 40 Punkte auf dem Konto haben", sagte ein geknickter Frieböse abschließend. SV Weil: Keller - Lo Russo (70. Le), Groß, Mundinger (29. Nam Do Le), Stöhr (58. Hermann), Sprich, Hänggi, Weber, Horton (78. Samardzic), Tschira, Korkmaz. SV 08 Kuppenheim: Hegele - Radke, Oremek, Borutta (46. Bauer), Weißer (46. Tran), Otto, Weisgerber, Engel (71. Maier), Herbote, Kleber (46. Grünbacher), Karadogan. Schiedsrichter: Jürgen Schätzle - Zuschauer: 137 - Tore: 1:0 Horton (10.), 2:0 Sprich (24.), 3:0, 40 Stöhr (30., 33.). (uro/rap)

