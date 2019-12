TTF-Frauen das Maß aller Dinge

Der Aufforderung vor dem Topspiel gegen Neckarsulm ("Lasst es krachen") gab es nach der grandiosen Demons-



tration nichts mehr hinzuzufügen. Nach rund 105 Minuten verließen die Gäste mit der bitteren Erkenntnis, total überfordert gewesen zu sein, voller Selbstzweifel die Halle. Mit einem Rundumschlag begannen die Eingangsdoppel, in denen Susanne Gibs/Nina Merkel und Elisabeth Bittner/Jacqueline Hörig ihre Gegnerinnen nicht zur Entfaltung kommen ließen. Ähnlich ging es in den Einzeln weiter: Bittner hatte gegen Thi Minh Thu Nguyen beim 3:1 noch etwas Mühe, im zweiten Einzel fertigte eine in Bestform aufspielende Merkel die Nummer eins der Gäste, Mia Hofmann, in drei Sätzen ab. Gibs bot mit einer überlegen geführten Partie gegen Nadine Kirsch ein weiteres Highlight zur 5:0-Führung. Etwas dramatisch war das Einzel von Hörig gegen Kristin Fabriz: Die Rastatterin ließ sich auch von hohen Rückständen nicht vom Kurs abbringen und erhöhte an vorderster Front den Druck. Alle vier Sätze waren am Ende eng, dennoch stand am Ende der 3:1-Erfolg, der nach dem ersten Spielabschnitt Rastatt mit 6:0 in Führung brachte. Beim siebten Punktgewinn diktierte Bittner gegen Hofmann das Spielgeschehen, mit ihren harten Angriffsbällen erzwang sich Rastatts Spitzenspielerin die spielentscheidenden Vorteile. Im letzten Einzel gab Merkel gegen Nguyen eine 2:0-Satzführung aus der Hand. Nach dem Satzausgleich trumpfte Merkel zu Beginn des Entscheidungssatzes auf und machte das 8:0 klar. Es war eine Galavorstellung der TTF, so mancher Zuschauer empfand im Topspiel Mitgefühl für das junge Team der NSU II, das regelrecht vorgeführt wurde.

Das zweite Spiel des Wochenendes gegen den TTC Frickenhausen war bereits nach 95 Minuten beendet. Wieder wurden beide Doppelspiele sicher nach Hause geschaukelt. Bittner erhöhte auf 3:0, im zweiten Einzel unterlag Merkel gegen eine stark agierende Christiane Wisniewski nach 2:1-Satzvorteil mit 8:11 und 6:11. Gibs erhöhte mit einem glatten 3:0-Sieg gegen Hasanovic zum 4:1. Hörig hatte wie am Vortag auch gegen Enya Abler gerade in den langen Rallyes ihre Vorteile und lieferte das 5:1. Den zweiten Durchgang eröffnete Bittner mit einem 3:1-Sieg über Wisniewski, den Rest legten Merkel und Gibs mit zwei glatten 3:0-Erfolgen zum 8:1-Endstand auf. Die Siegesserie der TTF-Frauen erhöhte sich damit auf 28 Erfolge nacheinander. Mit 18:0 Punkten wurde die Halbzeitmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht.

Im letzten Vorrundenspiel der Frauen-Badenliga bezwang der TTV Gamshurst den VSV Büchig knapp mit 8:6. Der TTV Kappelrodeck verlor derweil bei der TTG Neckarbischofsheim mit 2:8. Beim 1:8 gegen den Rangzweiten TTG Neckarbischofsheim war der TV Weisenbach indes chancenlos. Den Ehrenpunkt errang TVW-Mannschaftsführerin Regina Roflik. (ti)