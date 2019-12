Einziger Verein mit weißer Weste

Rastatt

Rastatt will weiße Weste wahren Rastatt (ti) - Serie ausbauen, Tabellenspitze ausbauen: So lautet der Plan der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga. Rastatt empfängt Neckarsulm II sowie Frickenhausen. In der Badenliga stehen die Frauen des TV Weisenbach (Foto: fuv) derweil vor einer hohen Hürde.

Bühl

Knifflige Aufgabe für SV Sinzheim II Bühl (red) - Nach der ersten Saisonniederlage will der Tabellenführer SV Sinzheim II in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd im Auswärtsspiel bei der Sportvereinigung Vimbuch wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch Vimbuch ist offensivstark, hat bereits 39 Tore erzielt (Foto: F. Vetter).

Iffezheim

Iffezheim empfängt TV Bühl Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer finden wegen den in Bühlertal stattfindenden Bezirksmeisterschaften keine Spiele statt, bei den Frauen kommt es derweil am kommenden Montag zum Bezirksderby: Der TTC Iffezheim empfängt den TV Bühl (Foto: toto).

Iffezheim

Warten auf den ersten Erfolg Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach.