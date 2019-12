Bei Lea Grohmann fließen Tränen

"Sie ist noch ein bisschen zu grün für die erste Bundesliga", stellte Sinzheims Tischtennis-Abteilungsleiter Patrick Fischer, der sich über tollen Sport vor guter Kulisse gefreut hatte, nüchtern fest. Eigentlich braucht sich Grohmann gar nicht zu grämen, denn eigentlich war sie nach Busenbach gekommen, um hier behutsam an das Niveau der Bundesliga herangeführt zu werden. Dass alles ganz anders kam und sie ins kalte Wasser geworfen wurde, weil in Busenbach ein Passus des Regelwerks übersehen wurde, ist ihr nicht anzulasten.

Die Verantwortlichen beim deutschen Meister des Jahres 2005 hatten übersehen, dass Jugend-Europameisterin Franziska Schreiner, die in der vergangenen Saison als Jugendliche mit Doppelspielrecht in Busenbach aktiv war, inzwischen als Erwachsene gilt und deshalb das Doppelspielrecht erlosch. Spätestens zum 31. Mai hätte Schreiner deshalb offiziell nach Busenbach wechseln müssen, da dieser Termin aber verpasst wurde, muss eines der größten deutschen Talente bei ihrem Heimatverein in der dritten Liga spielen.

Für Busenbach bedeutet dies, dass man mit nur vier Spielerinnen im Kader den Kampf um den Klassenerhalt bestehen muss. Vor allem aber auch, dass die Routiniers Jessica Göbel und Tanja Krämer gefordert sind. "Wir hatten zwei Siege gegen Mitsuki Yoshida fest eingeplant und auch im Doppel auf einen Erfolg gehofft", war Kramer nach der dritten 4:6-Niederlage in Folge reichlich frustriert. "Wir haben einfach nicht das Glück auf unserer Seite. Das ist wirklich bitter, auch für Lea, die sich erst noch in der Bundesliga eingewöhnen muss." Denn anstatt mit den nötigen Erfolgen im Doppel und in den Einzeln den Druck von den Schultern der Nachwuchsspielerin zu nehmen, geschah genau das Gegenteil: Göbel und Kramer verpassten im Doppel gegen Yoshida und Yang-Xu den durchaus möglichen Sieg.

Kramer-Siege haben nur statistischen Wert



Im fünften Satz sah es bis zum 6:3 ganz gut aus, mit fünf Punkten in Folge drehte Böblingen aber das Spiel. Damit stand es 0:2 nach den Doppeln, mehr als Schadensbegrenzung war kaum drin. Doch auch im Einzel erfüllte Göbel die Hoffnungen nicht: Gegen Yoshida gab es eine 2:3-Niederlage, wobei die Japanerin den fünften Satz (11:4) klar dominierte. Kramers fulminanter 3:1-Sieg in einem begeisternden Spiel gegen Qianhong Gotsch sowie das 3:0 gegen Yoshida hatten somit nur statistischen Wert. So wie auch die beiden fein herausgespielten Erfolge der jungen Lisa Lung, die trotz eines Infekts an der Platte stand und sowohl gegen Yang-Xu (3:0) als auch gegen Stähr (3:1) ihrem Ruf als beste Punktesammlerin der Albtälerinnen gerecht wurde.

"Die Chance war da, aber so ist es eben, wenn man unten drin steht", versuchte Busenbachs sportlicher Leiter Manfred Schwab seine Enttäuschung runterzuschlucken. "Wir wussten ja schon vor der Saison, dass es in diesem Jahr mit dem Klassenerhalt sehr eng werden wird, wenn dann noch das Glück fehlt, ist es natürlich schade." So bleibe nur die Hoffnung auf Besserung, möglichst schon am Wochenende, beim nächsten Abstiegskrimi im bayerischen Schwabhausen. Gepaart mit der Hoffnung, dass sich Grohmann möglichst schnell in der ersten Liga eingewöhnen möge.