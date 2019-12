TVK legt im fünften Satz eine Schippe drauf

Rastatt

SV Ulm gewinnt Topspiel Rastatt (red) - Der SV Ulm hat das Topspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den Tabellenführer Rastatter SC/DJK mit 3:1 gewonnen und überwintert nun selbst an der Spitze. Gleich acht Tore bekamen die Zuschauer beim 4:4 im Derby ziwschen Ottenau und Rotenfels zu sehen (Foto: fuv).

Rastatt

TTF-Frauen das Maß aller Dinge Rastatt (red) - In der Tischtennis-Oberliga der Frauen demonstrierten die TTF Rastatt mit einem 8:0-Kantersieg im Topspiel gegen Neckarsulm II und dem 8:1 über den TTC Frickenhausen einmal mehr ihre Ausnahmestellung in der Liga. Insgesamt war es der 28. TTF-Sieg in Serie (Foto: Archiv).

Hügelsheim

Rhinos streben Heimsieg an Hügelsheim (red) - Nach zwei Pleiten in Folge will der Eishockey-Regionalligist ESC Hügelsheim am Sonntag im Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels zurück in die Erfolgsspur, um weiter in den Top Drei zu verweilen. Gegen Stuttgart feiert Martin Vachal sein Comeback (Foto: Seiter).