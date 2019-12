Topleistungen erneut Mangelware

Eine von ihnen erzielte auch den einzigen Kreisrekord seit einigen Jahren: Sandra Kist-Boschetti, W-40-Athletin des TV Bühlertal, verbesserte die Kreisbestmarke im Zehn-Kilometer-Straßenlauf auf 38:21 Minuten. Auch über die Halbmarathondistanz war sie in 1:25:31 Minuten die Beste im Kreis. Auf den übrigen Langstrecken führt mit Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) ebenfalls eine W-40-Athletin. Über 3 000 Meter stehen 10:41,40 Minuten, über 5 000 Meter 18:37,20 Minuten und im Marathonlauf 3:15:08 Stunden für sie in den Ranglisten. Über 800 und 1 500 Meter liegt Felizitas Müller (TS Ottersdorf) mit 2:14,43 und 4:54,05 Minuten auf Platz eins.

Die Geher-Disziplinen wurden von Antje Köhler (TV Bühlertal) beherrscht. Im 5 000-Meter-Bahngehen erzielte die W-55-Athletin 31:11,81 Minuten, auf der Straße über fünf Kilometer 31:54 Minuten, über zehn Kilometer 64:29 Minuten und über zwanzig Kilometer 2:16:18 Stunden. Für sechs erste Plätze sorgte eine Athletin, die man hier in Deutschland gar nicht gesehen hat: Yvonne Jeschke (LG Hardt), die noch bis zum Jahresende in Anchorage (Alaska) studiert, führt mit ihren in den USA erzielten Ergebnissen den Siebenkampf mit 4 236 Punkten, die 200 und 400 Meter, die 100 Meter Hürden und die 400 Meter Hürden sowie den Hochsprung an.

Dünn gesäte Felder





bei den Seniorinnen



Über 100 Meter führt Tamara Kobialka (TV Iffezheim) mit 13,62 Sekunden, im Weitsprung lag Julia Laubel (Rastatter TV) mit 4,97 Metern in der Kreisrangliste vorn. Jessica Weigl (SR Yburg Steinbach) erreichte beim Kugelstoßen 11,83 Meter, Nadine Diebold (TG Ötigheim) mit dem Speer 39,48 Meter, Samira Wernli (SCL Heel Baden-Baden) mit dem Diskus 43,97 Meter.

Dünn gesät sind auch die Felder bei den Seniorinnen: In W 30, W 35 und W 45 waren nur einige Frauen im Straßenlauf unterwegs. In W 40 konnten neben Schmieder und Kist-Boschetti noch Julia Bossert (SCL Heel) und Claudia Kühn (LAG) mit guten Leistungen gefallen. In W 50 waren Birgit Marzluf (SCL Heel) und Heide Merkel (TG Ötigheim) mit schnellen Zeiten auf den Langstrecken unterwegs. In W 55 und W 60 fand Stadionleichtathletik nicht statt. Helga Rett (TV Haueneberstein) konnte bei den Frauen W 65 mit guten Leistungen über 100 bis 3 000 Meter sowie im Weitsprung glänzen. In W 70 gilt das gleiche für Vereinskollegin Christina Lipps mit 100 Meter, Weitsprung und Kugel. Im Gehen war Marianne Gerhard (Gaggenau) in W 65 erfolgreich unterwegs. Nationale und internationale Erfolge erzielte auch Gisela Theunissen (Gaggenau; W 75). (rawo)