Pokalfinale mit "Wenn wir es schon ins Finale geschafft haben, wollen wir es natürlich auch gewinnen", sagt Frank Schulmeister: "Meine Jungs sind jedenfalls sehr motiviert", fügt der Trainer des TVS Baden-Baden II vor dem Showdown heute Abend beim TuS Helmlingen an. In der Rhein-Rench-Halle bestreiten um 20 Uhr der heimische Südbadenligist und die Landesliga-Handballer aus Sandweier das Endspiel um den SHV-Pokal. Auch im TuS-Lager ist die Vorfreude groß, genau wie die Motivation: "Wir werden alles daran setzen, den Pott zu holen", sagt Trainer Ralf Ludwig. Auf dem Papier - und obendrein mit dem Heimvorteil im Rücken - muss sein Team im Derby zweifelsohne mit der Favoritenrolle leben, allerdings ist klar, dass da ein ganz "unbequemer Gegner" nach Rheinau kommt. Das liegt in erster Linie an den "druckvollen Drei" - namentlich David Fritz, Daniel Grimm und Simon Bornhäußer -, die den TVS an die Spitze der Landesligatabelle geballert haben. "Das sind schon drei Kaliber", weiß Ludwig, die, das betont sein Gegenüber, auch heute zum Einsatz kommen: "Wir spielen in Bestbesetzung!" Insgesamt geht der TVS-Coach von einem "ganz engen Spiel aus. Wir kennen die, die kennen uns, am Ende werden wohl Kleinigkeiten entscheiden", so Schulmeister. Ludwig muss derweil auf die verletzten Joel Schmitt und Jan Parpart, der sich - gerade erst wieder voll genesen - erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verzichten. Marc Müller ist etwas angeschlagen, wird aber wohl auflaufen können. "Wir freuen uns auf das Finale und wollen gewinnen", sagt Schulmeister. Weniger erbaut ist man derweil im TVS-Lager, dass man als Reservemannschaft - sollte das Finale gewonnen werden - nicht am Amateurpokal des DHB teilnehmen darf. (moe)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben