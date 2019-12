Zweite Bundesliga weiter im Visier

Aufsteiger Ötigheim bleibt auch in der Schach-Oberliga auf Aufstiegskurs und hat inzwischen eindeutig die zweite Bundesliga ins Visier genommen. Am vierten Spieltag holte sich die Mannschaft aus dem Telldorf mit einem 6:2-Erfolg gegen den Schachclub Dreiländereck aus Weil den vierten Sieg im vierten Spiel und festigte damit den zweiten Rang hinter Spitzenreiter OSG Baden-Baden III. Da der Drittvertretung des deutschen Rekordmeisters der Weg in die zweite Liga versperrt ist - dort spielt bereits ein OSG-Team - würde aktuell die Vize-Meisterschaft zum Aufstieg reichen.

Am Wochenende hatten beide Teams nicht ihre Bestbesetzung an den Brettern sitzen, so dass eigentlich eine vergleichsweise spannende Begegnung zu erwarten war. Nach knapp drei Stunden einigten sich Ventzislav Inkiov im Spiel gegen das 16-jährige Schachtalent Daniel Fischer sowie Warner de Weerd noch auf einen Friedensschluss, ehe sich der Holländer Hing Ting Lai an Ötigheims Spitzenbrett erneut kompromisslos zeigte und in seinem dritten Spiel für Ötigheim seinen dritten Sieg holte. Pieter Hopman erhöhte nur wenig später sogar auf 3:1.

Nicht ganz glücklich mit seiner Partie war diesmal Kolja Kühn, der mit einem Remis zufrieden sein musste. Auch Florian Daeschler, der früh einen Läufer für drei Bauern opferte, fand nicht die entscheidende Kombination zum Matt und musste in ein Remis einwilligen. So war es Patrice Lerch vorbehalten, seinen Gegner mit einer nicht abzuwehrenden Drohung in die Knie zu zwingen und damit den Ötigheimer Erfolg klarzumachen. Barry Brink setzte den Schlusspunkt.

Abgerundet wurde das erfolgreiche Ötigheimer Schach-Wochenende durch einen 2,5:1,5-Erfolg im Halbfinale des mittelbadischen Mannschaftspokals gegen Sasbach. Die Gäste aus der Ortenau hatten drei Oberliga-Spieler aufgeboten, mit den beiden FIDE-Meistern Maximillian Ruff und Thilo Ehmann an der Spitze. Ötigheim stellte jedoch taktisch auf, setzte vor allem auf Siege an den beiden hinteren Brettern und hatte damit Erfolg. Klaus Knopf und Richard Huszar stellten gegen Bernd Walther und Eckart Plaul früh auf 2:0, so dass noch ein halber Punkt fehlte, den schließlich Kolja Kühn nach einer Niederlage von Joachim Stoll mit einem Remis besorgte. (win)