Gelingt dem TTC Iffezheim der erste Sieg? In der Tischtennis-Badenliga der Männer findet zum Abschluss der Hinrunde an diesem Wochenende nur noch eine Begegnung statt. Im südbadischen Derby messen sich der Tabellenzweite DJK Offenburg (14:2) und der Aufsteiger TTC Mühlhausen, der mit 12:4 Punkten auf dem dritten Rang steht.



Mit einem Heimsieg kann die DJK den Tabellenführer TTC Odenheim (15:3) überflügeln und sich die Halbzeitmeisterschaft sichern. Auch Mühlhausen will seine Chancen auf den vordersten Podestplatz wahren, dazu müssen allerdings beide Punkte gewonnen werden. In seinem letzten Vorrundenmatch in der Männer-Verbandsliga gastiert der noch sieglose Aufsteiger TTC Iffezheim (1:17) beim Tabellenachten TTV Auggen (7:11). Mit einem Auswärtserfolg könnte sich das Team aus dem Renndorf nochmals ins Gespräch bringen. Die Hoffnungen ruhen in erster Linie auf Topspieler Julian Deschner, der gegen Tobias Kern und Lukas Hudec punkten muss. Beide Spitzenspieler der Auggener sind eher im Mittelmaß einzuordnen, was auch für Iffezheims Nummer zwei, Samuel Amann, durchaus Siegchancen eröffnet. Da bei den Gastgebern Ingo Lang (Position drei) und Mathias Kolbinger (fünf) noch keinen Einsatz hatten, ist auch im mittleren Drittel durch Felix Franke und Tim Geißendörfer etwas zu erwarten. Im Schlussdrittel erzielte Aaron Kreidenweis mit 8:6 Einzelerfolgen neben Deschner eine positive Bilanz, Kevin Porwit wusste bei der knappen 7:9-Derbyniederlage in Muckenschopf mit zwei Einzelsiegen zu überzeugen. Legen die Iffezheimer Gäste wieder eine Doppelführung vor, könnte es diesmal durchaus zum ersten Saisonsieg reichen. Im einzigen Spiel der Männer-Landesliga stehen sich im Ortenauduell die DJK Offenburg II und der TTC Renchen gegenüber. Mit dem zu erwarteten Heimsieg würden die Offenburger von Platz sechs auf Rang zwei vorrücken und wären dann mit den drei Teams des TB Bad Rotenfels, des TTC Rauental und des TV Weisenbach (alle 14:6) punktgleich. Hier bahnt sich eine spannende zweite Halbserie an. Den Tabellenführer und Herbstmeister TTC Willstätt (16:4) trennen nach der Niederlage beim Tabellenfünften Spvgg Ottenau III (13:7) gerade mal drei Punkte von den Murgtälern. Mit dem Murgtalderby zwischen dem TV Gernsbach und der Spvgg Ottenau III endet die Vorrunde in der Bezirksliga der Männer. Können sich die Gäste mit einem Auswärtserfolg wieder nach oben orientieren? Das zweite Spiel des TV Gernsbach beim TB Gaggenau wurde auf den 11. Dezember vorverlegt. In sämtlichen Frauenligen wurde die Vorrunde bereits am vergangenen Wochenende beendet. (ti)

