Mit voller Kapelle Von Moritz Hirn



Das gab es kaum einmal in dieser Saison: Vor dem Auswärtsspiel in der Handball-Oberliga am Sonntagabend bei der SG Herrenberg hat Sandro Catak tatsächlich seinen kompletten Kader zur Verfügung. Zumindest gefühlt ist es "das erste Mal. Echter Luxus", sagt der Coach des TVS Baden-Baden und fügt hinzu: "Da lacht das Trainerherz!"



Stand jetzt ergeben sich Catak damit bisher völlig ungeahnte Möglichkeiten, vor allem im Rückraum. In den bis dato 14 Ligaspielen war es meist so, dass der Übungsleiter mindestens einen seiner vier Rückraum-Shooter - Jonas Schuster, Han Völker, Markus Koch und Julian Schlager - aus irgendeinem Grund ersetzen musste: Verletzungen, Urlaube, studienbedingte Auslandsaufenthalte, Hochzeiten. Nun fährt der TVS - abgesehen vom Rekonvaleszenten Johannes Henke - mit voller Kapelle in den Landkreis Böblingen. "Das ist natürlich super", freut sich Catak über den Handlungsspielraum auf der Ersatzbank. Personell gebeutelt waren in dieser Runde auch die Gastgeber, obendrein flutscht es nach dem Abgang der sportlichen Leitung um Nico Kiener unter dem neuen Trainer Fabian Gerstlauer noch nicht so richtig. Mit fünf Siegen - drei davon zu Hause - und neun Niederlagen rangiert die SG lediglich auf Tabellenplatz elf. "Ich habe sie eigentlich weiter oben erwartet", erklärt Catak. Doch nicht nur, weil die Herrenberger jüngst beim TV Weilstetten gewonnen haben, spricht der TVS-Coach von "einem unangenehmen Gegner". Dazu trägt freilich auch die Atmosphäre in der Herrenberger Markweghalle bei: "Viele Zuschauer, gute Stimmung", erwartet Catak. Also fast wie am vergangenen Sonntag in der Sandweierer Rheintalhalle. Unabhängig von den äußeren Umständen wäre Catak durchaus zufrieden, sollte seine Mannschaft die Leistung der Vorwoche gegen den HC Neuenbürg bestätigen. Lediglich mit der Abwehrleistung in Hälfte eins war der TVS-Trainer nicht 100-prozentig d'accord. Dafür hat sein Team im Angriff 60 Minuten lang überzeugt und immer zwei, drei Tore nachgelegt, falls es gegen den bockstarken Aufsteiger doch einmal eng wurde. "Daran müssen wir anknüpfen", fordert Catak: "Hinten gut stehen, zu unserem Tempospiel finden und einfache Tore erzielen." Sollte dieser handballerische Dreiklang gelingen, steht einem stimmungsvollen Jahresabschluss am nächsten Wochenende vor heimischer Kulisse nichts im Weg. Sandro Catak denkt allerdings "Schritt für Schritt. Es wartet ein hartes Stück Arbeit auf uns, aber wir fahren da hin, um zwei Punkte zu holen."

