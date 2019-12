Ein Basketball-Fest vor den Festtagen

In der Sporthalle im Schulzentrum West in Baden-Baden wird es morgen um 19 Uhr aber nicht nur um den prestigeträchtigen Derbytriumph gehen, sondern auch um zwei ganz wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt - schließlich gastiert der Vorletzte beim Schlusslicht. Beide Teams haben bisher einen Sieg - die United Colors gewannen bei Kellerkind Heidelberg denkbar knapp mit 78:76, die Pioneers bekamen am grünen Tisch den Sieg gegen den USC Freiburg II zugesprochen - auf dem Konto, mussten jedoch auch schon neun, teils herbe Niederlagen verkraften. Das rettende Ufer, es steigen voraussichtlich die letzten drei der zwölf Teams ab, ist bereits acht Punkte entfernt.

Da käme so ein Derbysieg natürlich gerade recht. Als Vor-Weihnachtsgeschenk an die Fans. Als Stimmungsaufheller. Als Mutmacher für die anstehenden Spiele. Dessen ist sich auch Andy Kunz bewusst. "In unserer Lage ist jeder Punkt wichtig, natürlich wollen wir das Derby gewinnen. Gerade mental würde uns ein Erfolg guttun", sagt der Trainer, Distanzschütze und UCBB-Vorstand in Personalunion, der jedoch vor allem das große Ganze im Blick hat - schließlich fristet der US-Sport in Deutschland trotz Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Co. immer noch ein ziemlich schattiges Dasein unter den Fittichen von König Fußball. "Wir wollen am Samstag Werbung für unseren Sport machen und sehen das Spiel als Event. Wir werden unter anderem ein Wintergrillen veranstalten. Basketball ist immer noch eine Randsportart und es gilt, den Sport auch in der Region bekannter zu machen", hofft Kunz auf eine derbywürdige Kulisse, zumal das letzte Aufeinandertreffen der Rivalen bereits vier Jahre her ist - damals noch in der Bezirksliga. Gegen die Pioneers, die mit Stanislav Miller (Siebter) und David Gorka (13.) gleich doppelt unter den 15 erfolgreichsten Oberliga-Korbjägern vertreten sind, erwartet der UC-Spielertrainer ein "spannendes, enges Spiel". Anfang der Runde mussten die Kurstadt-Korbjäger verletzungsbedingt immer mal wieder improvisieren, was den Kader anging. Nun kann Kunz personell aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben endlich wieder eine tiefe Bank. Wir wollen gegen die Pioneers schnell spielen, haben uns einen Matchplan überlegt, verschiedene Systeme einstudiert. Die Zuschauer können sich auf ein tolles Basketballspiel freuen", kündigt Kunz an.

Dies sieht auch Tobias Serzisko, Abteilungsleiter und Spieler bei den Pioneers, so. "Ich freue mich auf das Spiel. Ein Derby will man immer gewinnen. Wir brauchen die Punkte, um nicht die Tuchfühlung zu den anderen Teams zu verlieren", sagt Serzisko, der einen Aufwärtstrend seiner Truppe feststellt: "Wir sind definitiv konkurrenzfähig. Die letzten zwei, drei Spiele waren ärgerlich, die haben wir knapp verloren, weil die Konstanz etwas fehlte. Wenn wir konstanten Basketball spielen, dann ist auch in Baden-Baden etwas Zählbares drin", so der Abteilungsleiter.

Krachende Dunks. Distanzwürfe jenseits der Dreierlinie. Herrliche Dribblings. Monsterblocks. All das gibt es morgen beim Derby-Spektakel zu bestaunen. Basketballherz, was willst du mehr?