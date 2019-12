Aus gut soll komfortabel werden

Alois Schwartz warnt - und zwar davor, nicht all zu viel aus der Tabelle abzuleiten, schon gar nicht aus jener, die das Auswärtsranking wiedergibt. Auf Platz 14 wird die SpVgg Greuther Fürth, morgen (13 Uhr) Gegner des Karlsruher SC im heimischen Wildpark, dort geführt. Gerade Mal einen Sieg haben die Franken in dieser Spielzeit in der Fremde ergattert - und der ist auch schon eine ganze Weile her: Am 2. August, dem 2. Spieltag, gewann die Mannschaft von Stefan Leitl mit 3:1 beim FC St. Pauli. Danach kam sie über Unentschieden nicht mehr hinaus, drei davon gab es, dazu noch vier Niederlagen.

Da könnte man leicht der Idee verfallen, der KSC gehe als Favorit in sein morgiges Heimspiel (13 Uhr). Aber solcherlei Gedanken schiebt Schwartz natürlich einen Riegel vor. Zum einen verweist er auf das letzte Auswärtsspiel der "Kleeblätter", das gegen den 1. FC Heidenheim zwar auch verloren ging (0:1). Aber zum einen, so Schwartz, seien just diese Heidenheimer nicht irgendwer in dieser 2. Liga, sondern Tabellenvierter. Zum anderen habe Fürth selbst dort ein Eckenverhältnis von 11:3 für sich verbuchen können. Soll heißen: So schlecht können die also selbst auswärts nicht sein. Vielmehr handele es sich um eine "spielstarke Mannschaft mit viel Erfahrung", wie Schwartz feststellt - und mit dieser Sicht auf die Dinge prompt von Damian Roßbach bestätigt wird. "Das ist ein starker Gegner, der über einiges an individueller Klasse verfügt", sagt der KSC-Verteidiger.

Für die Badener ist die letzte Vorrundenpartie das vorletzte Spiel in diesem Jahr. Nächsten Freitag steht bereits das erste Rückrundenspiel an. Erneut im Wildpark; Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden ist dann zu Gast. 20 Punkte in den bislang 16 Spielen sind eine für einen Aufsteiger wie den KSC nun wirklich nicht schlechte Bilanz, beim Blick nach unten - der erste Abstiegsrang ist mit fünf Punkten nicht so weit weg und mit Nürnberg zudem prominent besetzt - empfiehlt es sich freilich, munter weiter zu punkten, am besten dreifach - und das gleich doppelt. Zwei Heimsiege zum Jahreskehraus würden aus der guten jedenfalls fast schon eine komfortable Ausgangslage für die dann noch verbleibenden 16 Ligaspiele 2020 machen. "Wir wollen die Punkte hierbehalten", sagt Schwartz also aus gutem Grund.

Zumindest aus personeller Sicht spricht nichts dagegen. Was den Stammkader anbelangt, kann der KSC-Coach "alle Mann an Bord" verkünden. Das gilt auch für Innenverteidiger Daniel Gordon, der unter der Woche wegen leichter Wadenproblemen pausiert hat. "Mit seinen 35 Jahren darf er auch mal kürzer treten. Das tut dem alten Körper gut", sagte Schwartz gestern grinsend. Und fügte an: "Wichtig ist, dass er sich am Samstag 90 Minuten zerreißen kann."