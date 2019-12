Familienangelegenheit in der "Herzensstadt"

Die Organisation der Sportler-des-Jahres-Gala ist mitunter eine haarige Sache. Und das durchaus im wörtlichen Sinn: Als kleiner Bub musste Klaus Dobbratz vor der Preisverleihung dafür Sorge tragen, dass das Toupet seines Vaters Kurt - Erfinder der Wahl und in früheren Zeiten Gastgeber und Moderator in Personalunion - korrekt gebürstet ist und auf der Bühne stets richtig sitzt. Das ist schon etliche Jahre her, seit langem ist Klaus Dobbratz selbst Papa und geraume Zeit an vorderster Front als Nachfolger seines Vaters dafür verantwortlich, dass bei der Sportlergala ein Rädchen ins andere greift. Mittlerweile an seiner Seite: Tochter Deborah. Auch am Sonntag bei der insgesamt 73. Auflage des rauschenden Fests wird sie ihren Papa unterstützen, ihm notfalls das Händchen halten. An seiner Haarpracht wird "Debbie", wie sie von fast allen genannt wird, aber nicht herumdoktern müssen: "Papa hat ja kein Toupet", sagt sie und lacht: "Gott sei Dank!"

Papa als Teilzeit-Frisör,





Debbie vorm TV



Debbies erste lebhafte Erinnerung an die Gala ist im Übrigen nicht unbedingt positiv besetzt: Während ihr Vater als Steppke den Teilzeit-Frisör gab, musste Klein-Debbie knapp zwei Wochen ohne Mama Beate und Papa Klaus auskommen. Immer dann, wenn in Baden-Baden die Besten der Besten gekürt wurden. Und immer kurz vor Weihnachten. Ausgerechnet. "Die waren halt nicht da", erinnert sich Debbie an die Zeit, in der sich ihre Eltern für rund zwei Wochen an der Oos einquartierten, um für einen reibungslosen Ablauf der Preisverleihung zu sorgen, während sie zu Hause im schwäbischen Leinfelden-Echterdingen die Gala mit der Oma am Bildschirm verfolgte. Wehmut schwingt dabei - wenn überhaupt - nur ganz subtil mit, vielmehr strahlen Debbies Augen, wenn sie von der Sportlerwahl erzählt: "Je älter ich wurde, desto größer wurde der Wunsch: Ich will auch mit!"

"Mit der Vorfreude steigt der Stress"



Mittlerweile ist sie 28 - und nicht mehr wegzudenken aus dem Organisationsteam der Internationalen Sport Korrespondenz (ISK), die für die Auszeichnung von Deutschlands Topathleten seit Jahr und Tag verantwortlich zeichnet. "Ich finde es einfach schön, dass wir das als Familie machen", sagt Debbie. Und in der Tat: Mehr Familienbetrieb als bei der ISK geht kaum. Zwei Jahre nach dem ersten Weltkrieg kam ihrem Opa die Idee, in einer Umfrage unter den Sportjournalisten die besten Athleten des Jahres zu ermitteln. Lediglich 20 Redaktionen gaben 1947 ihre Stimmen ab. Heutzutage werden rund 3 000 Medienschaffende befragt, und die Gala - die insgesamt 51. in der Kurstadt - ist längst als "Familienfest des deutschen Sports" angesehen.

So wie Klaus Dobbratz die Geschäfte seines Vaters Kurt übernahm, ist mit Debbie seit rund drei Jahren mittlerweile die dritte Generation voll in die Organisation eingebunden. Zusammen mit Papa und Mama schmeißt sie die Agentur, die neben der Sportlergala unter anderem auch noch Pressearbeit für die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) oder Radsportverbände macht. Dabei ist es keineswegs so, als hätte die 28-Jährige nicht die Möglichkeit gehabt, sich aus dem elterlichen Betrieb zu emanzipieren. Nach ihrem BWL-Studium hat sie ein Jahr lang Erfahrung im Vertrieb in einem anderen Unternehmen gesammelt. Es sei durchaus wichtig gewesen, was anderes zu lernen, mit anderen Menschen zu arbeiten, "aber mir war relativ schnell klar, dass ich wieder zurückkehren werde. Sport war schon immer mein Leben, für mich gab es nie was anderes. Ich bin da einfach reingewachsen".

Dabei hat es gedauert, bis Debbie 15 war, ehe sie zum ersten Mal bei der Verleihung in Baden-Baden vor Ort war. "Wenn ich schon dabei bin, dann will ich auch was machen", dachte sie sich - und startete ihre Karriere als Hostess. "Mittlerweile habe ich alle Stationen durchlaufen", sagt Debbie, die unter anderem die Themen Sicherheit, Fotografen und Fahrdienst koordiniert. "Aber", fügt sie in ihrer freudig aufgekratzten Art hinzu, "eigentlich mache ich alles."

Seit Anfang der Woche wird ihr dabei nicht langweilig. Im improvisierten Büro im Obergeschoss des Kurhauses, der "Bel Etage", bimmelt es ohne Unterlass: Festnetz, Handy, E-Mails. Hotelzimmer werden storniert, Presseakkreditierungen bearbeitet, Interviewtermine mit den sportelnden Protagonisten vermittelt. "Mit der Vorfreude steigt der Stress", fasst Debbie die wilde Woche vor der eigentlichen Verleihung am Sonntag zusammen und präzisiert: "Es ist guter Stress, der unheimlich viel Spaß macht."

Von Fußbädern



in Mülleimern



Ganz in der Tradition von Mama und Papa liegt Debbie in erster Linie der Kontakt mit den Sportlern am Herzen: "Die Arbeit mit den Sportlern - das ist es, was es für mich ausmacht." Mit ganz vielen Athleten pflegt sie ein gutes Verhältnis, "es haben sich auch schon Freundschaften ergeben, das ist echt schön", sagt Debbie und nennt Bahnradsportlerin Kristina Vogel oder den Fechter Peter Joppich. Aber natürlich gibt es bei der Vorbereitung der Gala unter den Protagonisten auch mal schwierige Fälle: "Es sind Sportler. Die wissen, was sie können und was sie dürfen. Aber es geht ja nicht darum, ob es für mich anstrengend ist, sondern darum, dass wir am Sonntag eine geile Veranstaltung aufs Parkett bringen. Für die Sportler." So kann es durchaus mal sein, dass Debbie am Telefon Wünsche entgegennimmt, wenn sie vermeintlich schon Feierabend hat.

Diesen verbringt Familie Dobbratz rund um die Veranstaltung im Hotel Hommage Maison Messmer direkt neben dem Kurhaus. Oder im Restaurant. "Wir gehen gern gut essen", berichtet die 28-Jährige. Dafür ist Baden-Baden, Debbies "Herzensstadt", zweifelsohne prädestiniert. Mit dem Essen ist es derweil so eine Sache. Wenn das Dobbratz-Trio seinen Firmensitz kurzzeitig von Neckartailfingen an die Oos verlegt, ist es an der Zeit, sich auch mal "Soulfood", wie Debbie es nennt, zu gönnen. Etwa ein Raclette-Baguette auf dem Weihnachtsmarkt. Mit allen kulinarischen Schikanen. In den Wochen davor hatte sie hingegen zusammen mit ihrem Freund beschlossen: "Jetzt machen wir Low Carb!" Das Ziel: Ohne Probleme ins Abendkleid beziehungsweise ins Hemd passen.

Dieses hängt - gemeinsam mit den Roben ihrer Mutter und einer zweiten Variante für die Aftershow-Party - schon am Samstag im Kurhaus-Büro. Dort wird nicht nur fast rund um die Uhr gearbeitet, es ist für Familie Dobbratz fast so etwas wie das Baden-Badener Wohnzimmer, mit Blick auf die Stiftskirche und das Alte Schloss. In der "Homebase", wie USA-Freak Debbie ihr Büro nennt, "ziehen wir uns am Sonntag um, uns werden die Haare gemacht und wir werden geschminkt." Wenn das ZDF für die TV-Aufzeichnung dann die Regie auf der Bühne übernimmt und im Nachgang die Party in vollem Gange ist, mutiert das Büro obendrein immer wieder zum Rückzugsort. "Vor zwei Jahren bin ich hier gesessen und habe meine geschwollenen Füße gekühlt. In einem Mülleimer", sagt Debbie und grinst. Schließlich wollte sie wieder in ihre hohen Hacken passen. Für Sonntag ist vorgebaut: Ganz hoch, mittel, ganz flach - in dieser Reihenfolge wird sich die Absatzhöhe von Debbies Schuhen im Lauf des Abends verringern. Das wird bitter nötig sein, schließlich ist sie als ISK-Juniorchefin diejenige, die am Ende der Party - und nach rund 20 Stunden auf den Beinen - den Schlüssel im Kurhaus rumdrehen wird. "Das kann schon mal 6 Uhr morgens werden."

Kleine körperliche





Kollateralschäden



Kleine körperliche Kollateralschäden nimmt Debbie durchaus in Kauf: "Ich will gar nichts anderes machen", betont sie. Einzig für ein Angebot in den Vereinigten Staaten, könnte sie sich vorstellen, den Arbeitsplatz zu wechseln: "Wenn sich irgendwann einmal die Chance bietet, würde ich sie nicht verstreichen lassen." Aber eines ist völlig klar: "Zur Sportlerwahl wäre ich dann wieder hier!" Denn: "Wir sind eine Familie und veranstalten für die Familie des deutschen Sports die Jahresfeier."