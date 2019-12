Viele neue Bestleistungen für die Bühler Schwimmtalente

Für das Schwimmteam des TV Bühl stellen die Internationalen Schwimmsport-Tage in Karlsruhe traditionell den Höhepunkt zum Jahresende dar und sind zugleich die erste Bewährungsprobe auf der langen 50 Meter Bahn. Dass es gleich zwei Bühler Schwimmerinnen gelang, die Qualifikationsnormen für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften auf der 50 Meter Bahn zu knacken, erfreut den Verein daher umso mehr: Sowohl Emely Kölmel als auch Nathalie Gutheil, beide 16 Jahre alt, unterboten die geforderten Normen.

Kölmel durfte sich gleich zweimal freuen und qualifizierte sich laut Mitteilung über 50 Meter und 100 Meter Brust. Gutheil löste über 50 Meter Freistil das Ticket für die im Mai stattfindenden Meisterschaften. Zum Medaillenspiegel in Karlsruhe trugen die beiden Aushängeschilder selbstverständlich auch bei. Kölmel schwamm am Ende dreimal auf den Silberrang, Gutheil gewann zwei Bronzemedaillen.

Das meiste Edelmetall aus Bühler Sicht gewann jedoch Juliane Leppert: Zweimal Gold sowie zweimal Bronze hingen am Ende um ihren Hals. Damit bestätigte sie einmal mehr ihre Stärken über die Delfinstrecken. Weitere Medaillengewinner für das TVB-Team waren Helena Langner (einmal Silber), Anina Metzinger (einmal Bronze) sowie Krisztian Unyi (einmal Silber).

Wenn auch ohne Podestplätze, so konnten auch weitere Bühler Athleten mehr als überzeugen: Ciara-Luna Hensel ging insgesamt neunmal an den Start und lieferte neun persönliche Bestleistungen ab. Auch Isaac Gonda und Niklas Ernst glänzten mit acht neuen Bestzeiten bei acht Starts.

Saisonabschluss in



Philippsburg



Sieben aus acht Versuchen nutzten Jonas Müller, Nils Braun sowie Elise Gonda und reihten sich in diese überzeugende Bestzeitenbilanz ein. Auch Silas Braun, Zoe Kühnen und Annalena Müller trumpften mit einigen neuen Bestleistungen auf. Das Trainerteam zeigte sich mit den Leistungen äußerst zufrieden.

Die jüngeren Bühler Schwimmtalente nahmen traditionell am Nikolausschwimmfest in Philippsburg teil, das den Abschluss des Wettkampfjahres bildet. Ein Blick in das Protokoll gibt deutlich Aufschluss darüber, dass die veränderte Trainingskonzeption, die das Trainerteam unter der Leitung von Christian Hensel zur neuen Saison verabschiedet hat, zu ersten Erfolgen führt.

Zentraler Bestandteil der Umstellung war, dass die Nachwuchsgruppen eine deutliche Steigerung der Trainingsumfänge erhalten sollten, um sie in Zukunft in der badischen Spitze etablieren zu können. So bereiten sich bereits die sechs- bis achtjährigen Schwimmer bei wöchentlich drei Trainingseinheiten unter der Leitung von Felix Berndt auf die ersten Wettkämpfe vor. In der Vergangenheit stand diesem Altersbereich nur eine Trainingsstunde zu. In der Fördergruppe des Schwimmteams trainieren die talentierten Nachwuchskräfte bereits viermal bis zu 90 Minuten wöchentlich und nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil. Auch hier wurde der Trainingsumfang deutlich gesteigert. Der Wettkampf in Philippsburg diente nun dazu, eine erste Zwischenbilanz der verbesserten Trainingsmöglichkeiten zu ziehen.

Deutliche Bestzeiten





für Berndt



Im Jahrgang 2011 waren Helena Wendenburg, Estefania Wolz, Philipp Liedel, Daniel Foos und Johannes Riermeier am Start. Alle fünf Schwimmer steigerten seit Saisonbeginn die Wettkampfzeiten über die Brust-, Rücken- und Freistilstrecken deutlich. "Einzelne Schwimmer konnten in den vergangenen Jahren immer wieder ein hohes Leistungsniveau aufweisen. Dass fünf Schwimmer gleichzeitig in einem Jahrgang auf hohem Niveau schwimmen, kam in den letzten Jahren nicht vor", wird Hensel in der Mitteilung zitiert. Beim Neujahresschwimmfest in Rastatt werden sie erstmals über die Schmetterling- und Lagenstrecken an den Start gehen. Dies sei nur durch ein regelmäßiges, intensives Wassertraining möglich.

Im Jahrgang 2010 waren Malte Braun, Latona Meiner, Helena Kaiser, Antonia Berndt und Shirin Bäuerle am Start. Da alle fünf Schwimmer bis vor wenigen Monaten nur zweimal wöchentlich trainierten, geht es für sie in dieser Saison darum, die vorhandene Lücke zu den Topschwimmern im Bezirk Mittelbaden zu verringern. Berndt gelingt das momentan am besten - sie wurde in Philippsburg mit deutlichen Bestzeiten bei all ihren Starts belohnt.

Die zehnjährigen Max Brehm, Lias Schindler, Koen Dusamos und Luise Riermeier machten seit Saisonstart ebenfalls große Fortschritte. Neben einer Steigerung des technischen Niveaus war in Philippsburg vor allem auch die verbesserte Vielseitigkeit auf allen Lagen zu erkennen. Die Entwicklung der Nachwuchsschwimmer seit Saisonstart hat deutlich gemacht, dass die Trainingsarbeit im Schwarzwaldbad unerlässlich ist, um den Anschluss an die Verbandsspitze herzustellen, heißt es abschließend.