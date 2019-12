Trendwende einläuten Gelingt den Baden Rhinos beim Tabellenführer in Ravensburg der Befreiungsschlag? Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht für die Nashörner morgen (18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Ravensburg eine richtungsweisende Partie an. Unnötig waren die Punktverluste zuletzt allemal.



In den zwei Spielen gegen Mannheim und Stuttgart hatten die Nashörner doppelt so oft auf das Tor abgefeuert wie der Gegner, lediglich gegen Heilbronn war es ein ausgeglichenes Spiel, das folgerichtig ins Penaltyschießen ging und dort verloren wurde. "Jede Mannschaft hat irgendwann ein Tief. Das ist in der DEL genauso wie in der Regionalliga", versucht Richard Drewniak den Puck flach zu halten, weiß aber auch: "Es wird Zeit, den Schalter umzulegen und wieder Siege einzufahren." Selbst der amtierende Meister aus Bietigheim kann ein Lied davon singen, haben die Steelers doch zu Saisonbeginn fünf Spiele in Folge verloren und rollen nun mit Volldampf das Feld von hinten auf. Vielleicht kommt das Spiel beim Rangzweiten deshalb gerade zur rechten Zeit. Die letzten 14 Spiele haben die Rhinos gegen die Reserve des Zweitligisten gewonnen. Solche eine Bilanz hat sonst keine andere Mannschaft gegen die Oberschwaben vorzuweisen. Die offensive Ravensburger Spielweise scheint den Rhinos besser zu liegen, als tiefstehende Mannschaften, die auf Konter lauern. Drewniak hat seine Formationen vor dem Auswärtsspiel kräftig durcheinandergemischt, auch, weil mit Jonathan Koch, Lars White und Björn Groß drei wichtige Spieler ausfallen. Hoffnung macht auch, dass zuletzt gegen Stuttgart sechs verschiedene Torschützen die Treffer erzielt haben, das Spiel also nicht nur von einzelnen Akteuren abhängig ist. Dies könnte gerade gegen Ravensburg ebenfalls ein entscheidender Vorteil sein. Bei einem Punktgewinn läge man im Spargeldorf weiterhin voll im Soll und könnte eine Woche später beim letzten Punktspiel des Jahres gegen Eppelheim auf einem sicheren dritten Playoffplatz in das neue Jahr starten, ehe am 29. Dezember noch das Benefizspiel gegen die amerikanische Militärauswahl zugunsten der deutschen Krebshilfe ansteht. (ndm)

