Familienfest im Wohnzimmer

Zu Beginn wird wohl ein Gläschen feinsten Sekts gereicht. Bei Feierlichkeiten wie diesen gehört das einfach dazu, ebenso wie das dreigängige Gala-Menü, das gleich im Anschluss kredenzt wird. In diesem Jahr werden im festlich geschmückten Bénazet-Saal, das nur nebenbei, Carpaccio vom schottischen Lachs, Kalbsrücken an getrüffeltem Rahmwirsing mit Gremolata-Grießnocken sowie Cube vom Blutorangenmousse samt Grand-Marnier-Parfait und Champagnerschaum aufgetischt, schließlich soll keiner Hunger leiden.

Es geht also gut los am morgigen Abend im Baden-Badener Kurhaus - und doch ist all das nur das kulinarische Vorspiel von einem Abend, der einmal mehr eine Menge Spannung verspricht - und natürlich strahlende Sieger. Denn wegen Speis und Trank, so auserlesen und fein sie auch sein mögen, kommt keiner der mehr als 700 geladenen Gäste an diesem Abend in die Kurstadt, sondern einzig und allein um den Sportlern des Jahres 2019 die Aufwartung zu machen.

Zum 73. Mal fand die Wahl, ausgerichtet von der Internationalen Sportkorrespondenz (ISK) der Familie Dobbratz, in diesem Jahr statt, zum 51. Mal werden die Sieger im Bénazet-Saal gekürt, der somit längst zu einer Art Wohnzimmer des deutschen Sports geworden ist, in dem sich dieser alljährlich in der Vorweihnachtszeit zu einem Familienfest der ganz besonderen Art trifft.

Dabei steht eindeutig eine Frage im Mittelpunkt, nämlich diese: Wer wird denn nun Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres? Wer sind die Nachfolger von Tennisspielerin Angelique Kerber, Triathlet Patrick Lange und den deutschen Eishockey-Cracks, die sich im Vorjahr feiern lassen durften. Gewählt haben Deutschlands Sportjournalisten schon vor zwei Wochen, was dabei rausgekommen ist, wird seitdem gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Und so kann im Vorfeld einmal mehr nur heftig spekuliert werden, auch das gehört bei so einer Besten-Wahl dazu.

Enges Rennen bei den Männern zu erwarten



Dabei zeichnet sich zumindest bei den Frauen eine klare Favoritin ab. Für Malaika Mihambo, so steht es jedenfalls zu erwarten, dürfte auch in Baden-Baden kaum ein Weg am Siegerpodest vorbeiführen. Die 25-jährige Heidelbergerin dominierte die Weitsprungszene in diesem Jahr schließlich wie selten eine Frau zuvor. WM-Gold in Doha mit einer Fabelweite von 7,30 Meter, zehn Siege bei zehn Wettkämpfen und insgesamt sieben Wettbewerbe mit Sprüngen über die magische Sieben-Meter-Marke - das dürfte nur schwer zu toppen sein. Zumal Mihambo nicht nur durch ihre weiten Sprünge begeistert hat, sondern nicht minder mit ihrer unglaublichen Coolness, gerade bei der WM.

Hoffnung, zumindest unter die ersten Drei zu kommen, dürfen sich auch Anne Haug, die erste Deutsche, die den legendären Ironman Hawaii gewonnen hat, Dressur-Königin Isabell Werth, die im Sommer ihre WM-Titel 18, 19 und 20 gewonnen hat, die WM-Dritte über 3 000 Meter Hindernis Gesa Felicitas Krause sowie Rennrodlerin Nathalie Geisenberger machen.

Mit einem engen Wahlausgang ist derweil bei den Männern zu rechnen - und auch hier könnte ein Ironman ganz vorne landen. Jan Frodeno, bereits 2015 als Sportler des Jahres gekürt, hat im Oktober schließlich nicht nur zum dritten Mal auf Hawaii gewonnen, sondern auch noch in Rekordzeit. In Baden-Baden freilich hat es "Frodo" mit Konkurrenz zu tun, die nicht weniger eisern ist als er. Der dreifache Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist da ebenso zu nennen wie Niklas Kaul, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten, oder Eric Frenzel, Doppelweltmeister von Seefeld in der Nordischen Kombination.

Heißer Kandidat auf Mannschafts-Gold ist zweifelsohne der sagenumwobene Deutschland-Achter, der gleich bei EM und WM seinen Titel verteidigen konnte. Hinter diesen Erfolgen zu verstecken brauchen sich freilich auch die deutschen Skispringer nicht, die bei der WM in Innsbruck das erste Teamgold seit 18 Jahren gewonnen haben. Gespannt darf man auf das Abschneiden von Kevin Krawietz und Andreas Mies sein, die als erstes deutsches Tennis-Doppel seit 1937 die French Open gewonnen haben. Ganz vorne in der Wählergunst könnte auch Bob-Pilot Francesco Friedrich liegen, der im Zweier jedes Saisonrennen gewonnen und sich zudem zum Doppelweltmeister gekrönt hat. Immerhin Außenseiterchancen darf man den Beachvolleyballern Julius Thole und Clemens Wickler attestieren, die bei der Heim-WM in Hamburg sensationell Silber gewonnen haben.

Sieger sind sie jetzt schon alle, morgen nun geht es ums Sahnehäubchen, das Tüpfelchen auf dem i. Um 19.45 Uhr beginnt die Gala, die einmal mehr von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne moderiert wird, gegen 22 Uhr werden sich die Sieger zum großen Finale auf der Bénazetsaal-Bühne zusammenfinden. Zu sehen sein wird all dies zeitversetzt ab 22.15 Uhr im ZDF.