Ausgeruht und bestens vorbereitet

"Ich denke, vor allem den jungen Spielern hat das sehr gutgetan." Kovelich vertritt Trainer Johan Verstappen, der nach einer OP noch nicht wieder einsatzfähig ist.

Die freie Woche war auch deshalb so wichtig, weil man sich somit in aller Ruhe auf die schwere Partie gegen Düren vorbereiten konnte. Die Westdeutschen gehörten vor der Saison durchaus zum Kreis jener Mannschaften, denen man einen Platz unter den Top Vier zutrauen konnte, doch dann lief es für die Mannschaft von Trainer Stefan Falter alles andere als rund. Am zweiten Spieltag wurde überraschend bei Vorjahresaufsteiger Giesen verloren, Heimniederlagen gegen Herrsching und Lüneburg kamen hinzu. Als wäre das nicht ärgerlich genug, verletzten sich Kapitän Michael Andrej und Außenangreifer Niklas Seppänen so schwer, dass sie lange ausfallen werden.

Ausgerechnet in dieser Phase stand das wichtige Spiel gegen Aufsteiger Eltman sowie das Pokal-Viertelfinale gegen Rottenburg auf dem Programm. Doch beide Spiele wurden gewonnen. Insbesondere Neuzugang Egor Bogachev wuchs mit seinen Aufgaben und vertrat Seppänen auf der Außen-/Annahmeposition exzellent. Düren, in dessen Reihen mit Tomas Kocian ein ehemaliger Bison die Fäden zieht, kann mit breiter Brust nach Bühl anreisen.

"Wir haben diese beiden Spiele natürlich genutzt, um den Gegner genau zu analysieren", geht jedoch auch Kovelich zuversichtlich in die Partie, zumal sein Team in den zurückliegenden beiden Wochen sehr gut trainiert hat. "Alle sind fit, das könnte uns helfen, falls das Spiel etwas länger dauert", spielt er auf die personellen Engpässe beim Gegner an. Wichtig dürfte aber einmal mehr sein, ob man den Gegner mit guten Aufschlägen genügend unter Druck setzen kann. So wie zuletzt Herrsching, als Bühl auf neun Aufschlagpunkte kam und 16 Blockpunkte einfuhr. Vor allem da will Kovelich ansetzen. Außerdem erwartet er von seinem Team natürlich leidenschaftlichen Einsatz in der Feldabwehr. Mit den eigenen Fans im Rücken sollte dies reichen, um in der Tabelle wieder Boden gut zu machen. Nur drei Punkte sind es aktuell zu Rottenburg auf dem letzten Playoff-Platz, auch Düren ist nur fünf Punkte weg. "Wir wollen den Abstand verkürzen", setzt Kovelich im letzten Heimspiel 2019 auf Sieg.