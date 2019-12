Dreierregen nach Ausfall

Als Gorka nämlich beim Versuch, sein ohnehin schon gut gefülltes Punktekonto weiter aufzufüllen, Richtung Korb flog, lagen die Gäste scheinbar komfortabel mit 48:38 in Front. Doch während den Barockstädtern ohne ihren Topspieler jeglicher Spielfluss abhanden kam, schien der Ausfall für die Hausherren der benötigte Weckruf zu sein. Schließlich schienen die United Colors im prestigeträchtigen Derby, das beide Fanlager mit lauten Anfeuerungsrufen durchgängig untermalten, drei Viertel lang im Tiefschlaf zu sein. Offene Würfe aus der Distanz klatschten an den Ring, scheinbar einfachste Korbleger wurden versemmelt, etliche Zuspiele landeten im Aus statt beim Mitspieler.

Doch mit dem Ausfall Gorkas drehten die Hausherren in der Offensive plötzlich auf - und die Partie binnen Minuten. Erst nagelte Hugo Nagy einen offenen Dreier durch die Reuse, danach verkürzte Georgi Obretenov aus der Mitteldistanz auf 43:48. Rastatts Punkte 49 und 50 waren nur noch ein kleines Strohfeuer. Angepeitscht von den eigenen Trommlern in der mit 200 Zuschauern bestens gefüllten Halle fingen die United Colors nun vollends Feuer: Dreier Obretenov, Dreier Nagy, zwei verwandelte Freiwürfe vom äußerst quirligen Frankline Bangha - Spiel gedreht (51:50), 2:25 Minuten vor der Schlusssirene. Während die Pioneers, sichtlich geschockt vom Gorka-Ausfall, nur noch Fahrkarten, sei es in Korbnähe oder aus der Distanz, schossen, spielte sich Baden-Baden in einen Rausch. Ein weiterer Dreier von Obretenov brachte die Truppe von Spielertrainer Andy Kunz Richtung Derbysiegerstraße, die mit einigen verwandelten Freiwürfen nicht mehr verlassen wurde. So durften sich die United Colors im Kellerduell über einen 64:53-Erfolg freuen - frenetisch bejubelt von der eigenen Anhängerschaft.

"Ein Derby zu gewinnen, ist immer schön. Es war aber insgesamt ein schwaches Spiel mit wenig Spielfluss, vielen Fouls, etlichen Ballverlusten. Erst im letzten Viertel, nach der Verletzung von Gorka, sind wir heiß gelaufen", sagte ein sichtlich erleichterter Kunz. "Wir haben es wieder nicht geschafft, eine Partie konstant zu spielen. Hier wäre heute mehr drin gewesen", meinte Tobias Serzisko von den Pioneers, der die Niederlage und den damit verbundenen Sturz ans Tabellenende nicht am Gorka-Ausfall festmachen wollte.

Drei Viertel lang sah es tatsächlich danach aus, als würden die Gäste den Sieg mit in die Barockstadt nehmen. Aufbauspieler Waldemar Dopler führte gemeinsam mit Gorka geschickt Regie, die Teamkollegen trafen verlässlich aus der Mitteldistanz und in Korbnähe. Bei den United Colors dagegen blieb vieles Stückwerk, erfolgreiche Einzelaktionen hielten das Team aber immer in Schlagdistanz. So endete das erste Viertel 14:15, zur Halbzeit wurden die Seiten bei 24:25 getauscht. Ins letzte Viertel gingen die Pioneers gar mit neun Punkten Vorsprung (43:34) - doch eine unglückliche Landung riss sie jäh aus allen Derbysiegerträumen.