Fiasko vor der Weihnachtsfeier

Die Enttäuschung im Wildpark saß tief am noch gar nicht so späten Samstagnachmittag. Gründe dafür gab es genügend. Schließlich hatte der Karlsruher SC sich für sein letztes Zweitliga-Vorrundenspiel gegen die nicht eben für ihre Auswärtsstärke bekannte Spvgg Greuther Fürth eine ganze Menge vorgenommen. Die Null sollte hinten endlich mal wieder stehen, am besten verbunden mit dem fünften Saisonsieg und ohne den fast schon obligatorischen Elfmeterpfiff gegen die Badener.

In die Tat umsetzen konnte die Mannschaft von Alois Schwartz von alledem freilich nur eins: Zumindest ein Strafstoß blieb ihr diesmal erspart. Der Rest indes ging mächtig daneben. Gleich fünf Gegentore kassierte der KSC, womit es selbstredend auch mit dem angestrebten Sieg nichts wurde. Eine bittere 1:5-Pleite hatten die Karlsruher später am Tag vielmehr bei ihrer Mannschafts-Weihnachtsfeier zu betrauern, also durchaus ein kleines Fiasko.

"Wenn wir nicht in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen - und das haben wir heute nicht geschafft -, sind wir in dieser Liga nur zweiter Sieger", hatte Schwartz schon gleich nach Schlusspfiff das Zustandekommen von diesem erläutert. Der KSC-Coach bemängelte vor allem die mangelnde Laufleistung seiner Mannschaft und deren Zweikampfführung. "Fürth ist insgesamt sechs oder sieben Kilometer mehr gelaufen. Wir haben zu wenig Gegenwehr geleistet und nur Begleitschutz gegeben", stellte er unter anderem fest. Ein "gebrauchter Tag", so Schwartz, sei die Folge dessen gewesen. Von einem "Tag zum Wegschmeißen", sprach derweil Philipp Hofmann, dem es immerhin vergönnt war, mit dem einzigen KSC-Treffer den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (26. Minute) zu erzielen.

Die Karlsruher Unzulänglichkeiten, zu denen auch gehörte, dass Schlussmann Benjamin Uphoff, der seiner Mannschaft schon etliche Punkte gerettet hat, einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und bei drei Toren ziemlich schlecht aussah, waren das eine. Die hohe Treffsicherheit der Fürther der andere Grund für die höchste Saisonniederlage der Blau-Weißen.

Alles in allem gab es nur zwei Phasen im Laufe der Partie, in denen sich die KSC-Fans Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss der ersten Halbserie machen durften: Nach Hofmanns Ausgleich, der die Gästeführung durch Branimir Hrgota (19.) schnell egalisierte. Und kurz nach Wiederanpfiff, als Hofmann eine zweite Chance zum neuerlichen Ausgleich - Tobias Mohr hatte nur drei Minuten nach dem 1:1 für die Badener das 2:1 für die Franken erzielt (29.) - vergab.

Nach dem 3:1 der Kleeblätter, das Paul Jaeckel mit einem Kopfball aus 16 Metern erzielte (61.), war beim KSC dann aber "die Moral etwas weg", wie Fürths Innenverteidiger Mergim Mavraj feststellte. Havard Nielsen - er kämpfte sich zum 4:1 durch die löchrige KSC-Defensive (77.) - und in der Nachspielzeit Fürths Jungstar Jamie Leweling (18) mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats" (92.) konnten so relativ leicht den 1:5-Endstand herstellen.

"1:5 - das ist ein Brett", sagte dazu Oliver Kreuzer, der den Wildparkprofis "insgesamt eine extrem schlechte Leistung" attestierte. Auch der KSC-Sportdirektor kritisierte speziell die Laufbereitschaft und das Zweikampfverhalten. "Das war einfach zu wenig, um in dieser Liga etwas zu holen. Man muss den Gegner nicht nur stellen, sondern auch attackieren."

KSC-Mittelfeldspieler Manuel Stiefler räumte ein: "Ohne dass Fürth ein riesen Tempo gespielt hat, waren wir trotzdem immer einen Tick zu spät dran. Wir müssen das jetzt aufarbeiten, hart trainieren und dann mit einem anderen Gesicht ins letzte Heimspiel gehen." Auch Kreuzer erwartet und fordert, "dass sich die Mannschaft am Freitag gegen Wehen Wiesbaden anders präsentiert". Und gewinnt!

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Kobald (65. Grozurek), Wanitzek - Stiefler (75. Pourié), Lorenz (89. Kother) - Fink, Hofmann.

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin (86. Bauer), Ernst (89. Redondo) - Hrgota (78. Leweling), Nielsen, Mohr.

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) - Tore: 0:1 Hrgota (19.), 1:1 Hofmann (26.), 1:2 Mohr (29.), 1:3 Jaeckel (61.), 1:4 Nielsen (77.), 1:5 Leweling (90.+2) - Zuschauer: 12 750 Beste Spieler: - Nielsen, Mohr - Gelbe Karten: Wanitzek (2), Roßbach (4), Gordon (3), Hofmann (2) - Meyerhöfer, Ernst (3), Seguin (6), Sarpei (4), Leweling.