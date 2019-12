Bisons verschaffen sich Luft im Abstiegskampf

Bühl



Bisons Bühl empfangen Düren Bühl (red) - Um weiter in Kontakt mit den Playoff-Plätzen in der Bundesliga zu bleiben, sollten die Volleyball Bisons Bühl am Samstag in der Großsporthalle gegen den Siebten Düren nicht verlieren. Doch auch die Gäste stehen nach mäßigen Auftritten unter Zugzwang (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Um weiter in Kontakt mit den Playoff-Plätzen in der Bundesliga zu bleiben, sollten die Volleyball Bisons Bühl am Samstag in der Großsporthalle gegen den Siebten Düren nicht verlieren. Doch auch die Gäste stehen nach mäßigen Auftritten unter Zugzwang (Foto: toto). » - Mehr