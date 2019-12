HSG Hardt beschenkt sich selbst

Panthers Gaggenau -

HSG Hardt 21:25.

In der ersten Halbzeit dominierten die Defensivreihen - jedes Tor musste mühsam und mit viel Aufwand erarbeitet werden. Die Gäste lagen dabei meist in Front, wobei das Match über 2:4 und 5:6 bis zum Halbzeitstand von 8:10 jederzeit offen war. Nach Wiederbeginn konnten die Panthers zum 10:10 ausgleichen. Postwendend aber setzte sich der Tabellenführer wieder auf 12:15 und 15:19 ab. Die starke körperliche Präsenz der HSG machte den Panthers ebenso schwer zu schaffen wie das Zeitstrafenverhältnis von 7:1. Über 17:20 und 20:23 ließen die Gäste keine Zweifel am Sieg aufkommen.

Tore für Gaggenau: Elies 7, Frietsch 5/3, Isufi 4, Sink, Kühn je 2, Deck 1 - für Hardt: Bertsch 12/4, Martin 4, Hoffmann, Kaul je 3, Özcelik 2, Krebs 1.

Panthers Gaggenau II -

Muggensturm/K. II 17:29.

Nur bis zum 3:3 blieb das Spiel ausgeglichen. Danach legte MuKu eine Schippe drauf und setzte sich über 5:10 bereits bis zur Pause klar ab (7:16). Damit waren die Punkte schon verteilt. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Gäste das Geschehen und kamen über 10:21 und 13:27 zu einem ungefährdeten Auswärtssieg.

Tore für Gaggenau: Kloß, Seferovic je 4, Höwing 4/1, Mair 2, Kuppinger, Saum, Siegel je 1 - für Muggensturm: Josenhans 8/4, Jülch 4, M. Freyer, Ströhm, N. Stahlberger je 3, P. Freyer, Jung, Ziegler je 2, Elies, Niethammer je 1.

HSG Murg -

Steinbach/Kappel. II 41:23.

Nach einer durchwachsenen ersten Viertelstunde dominierte die HSG ihren Gegner komplett. Das 10:9 in der 17. Minute bedeutete die erste Führung. Vor allem in der Defensive standen die Hausherren ab diesem Zeitpunkt deutlich stabiler und nutzten dies, um sich bis zur Halbzeit abzusetzen (20:15). Im zweiten Durchgang schwoll der Abstand schnell auf zehn Tore an (27:17/38.).

Tore für Murg: Schaal 12/3, Unger 7, Baier, Merkel je 5, Grässel, Krämer je 4, Felder 2, Fritz, Müller je 1 - für Steinbach: Kohler 5, Kern, Vierling je 3, Schlageter 3/1, J. Höll 3/3, Habich, S. Höll je 2, Edelmann, Oser je 1.

TuS Memprechtshofen -

HSG Hardt II 30:23.

Durch einen 4:0-Lauf beim Stand von 4:4 (13.) konnte sich der TuS erstmals etwas absetzen. Diese Führung verwalteten die Einheimischen bis zur Halbzeit (15:12). Auch anschließend ließen die "Römer" nichts mehr anbrennen (21:17/40.).

Tore für Memprechtshofen: Geibel 11/6, Schneider 8, Urban 4, Koch 3, Neuschütz 2, Fuchs, Böttcher je 1 - für Hardt: Semt 10, Wiesner 3, Berndt 3/1, Schmidle 2, Ganz, Wieschalla, Fust, Bleich, Hartmann je 1.

In der Kreisklasse A entwickelt sich ein Dreikampf zwischen Großweier II, Ottersweier III und Ottenhöfen II, wobei der ASV gegen MuKu III Federn ließ (21:27). In der Frauen-Bezirksklasse beendet die SG Steinbach/Kappelwindeck III die Vorrunde makellos. Verfolger Panthers Gaggenau leistete sich gegen Sinzheim II die zweite Niederlage in Folge (16:20). (mabu)