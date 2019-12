Stößer lässt der Konkurrenz keine Chance

Großer Erfolg für einen starken Mann: Tim Stößer von der Hebergemeinschaft Rastatt hat sich zum deutschen Junioren-Meister im Gewichtheben gekrönt. Bei den Titelkämpfen in der Neckarhalle in Obrigheim ließ Stößer seinen Konkurrenten keine Chance.

Am zweiten Wettkampftag startete Stößer laut einer Mitteilung bei den Junioren im Superschwergewicht. Der Athlet der Rastatter Hebergemeinschaft befand sich damit in einer der größeren Gruppen, in der insgesamt 21 Aktive und Junioren hoben. In der ersten Wettkampfdisziplin, dem Reißen, wählte Stößer das höchste Startgewicht unter den Junioren. Mit gültigen 110 kg im ersten Versuch gelang ihm ein guter Einstieg in den Wettkampf. Anschließend folgte der dritte und letzte Versuch seines stärksten Konkurrenten an diesem Abend: Daniel Pilz vom AC Weiden präsentierte mit 111 kg eine neue Bestleistung. Stößer zeigte sich unbeeindruckt und ließ seinen besten Reißversuch an diesem Abend folgen - 115 kg. Bei 120 kg im dritten Versuch scheiterte der Rastatter Heber jedoch.

Mit vier Kilogramm Vorsprung folgte nun das Stoßen - und auch hier wählte der Rastatter die höchste Last zum Einstieg. Im ersten Versuch konnte Stößer 143 kg sicher umsetzen und ausstoßen. Pilz stieg zuvor mit 138 kg ein und wählte 144 kg für seinen zweiten Versuch, was bereits vier Kilogramm über seiner bisherigen Bestmarke lag. Angetrieben von den rund 400 Zuschauern in der Neckarhalle bewältigte er auch diese Last. Doch Stößer zog nach und steigerte sein Gewicht auf 148 kg. Der HG-Athlet bewahrte Ruhe und präsentierte einen gekonnten zweiten Versuch. Somit betrug sein Vorsprung im Zweikampf bereits acht Kilogramm auf Pilz.

Mit Spannung wurde die Auswahl des Gewichts für dessen letzten Versuch erwartet. Als Pilz ebenfalls 148 kg wählte, war bereits klar, dass Stößer der erste Platz nicht mehr zu nehmen war. Pilz konnte auch diesen Versuch ausstoßen und sicherte sich die Silbermedaille. Dann folgte der finale Versuch von Stößer: Mit 153 kg konnte er seine erst neulich aufgestellte Bestleistung bestätigen. Mit fünf gültigen Versuchen und einer Zweikampflast von 268 kg beendete der Rastatter einen gelungenen Wettkampfabend und holte sich die verdiente Goldmedaille ab. (red)