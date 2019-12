Spitzenrang verloren

Drei Punkte aus zwei Begegnungen haben für die OSG Baden-Baden in der Frauen-Schachbundesliga nicht ausgereicht, um die Tabellenspitze zu behaupten. Zwar liegen die Kurstädterinnen nach Mannschaftspunkten gleichauf mit den Titelverteidigerinnen des SC Bad Königshofen, nach Brettpunkten ist die OSG laut Mitteilung mit eineinhalb Zählern weniger jedoch etwas ins Hintertreffen geraten. Entscheidend war die Runde drei, als den Königshoferinnen ein 5:1-Kantersieg gegen Erfurt gelang, während die OSG Baden-Baden gegen Favoritenschreck Rodewischer Schachmiezen - wie zuvor schon Bad Königshofen - nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam.

Die "Miezen" schien es besonders angespornt zu haben, dass sie in Unterzahl spielen und damit ein Brett kampflos abgeben mussten, da eine ihrer Akteurinnen kurzfristig ausgefallen war. Jedenfalls fügten sie den Kurstädterinnen am ersten, fünften und sechsten Brett Niederlagen zu. "So etwas passiert immer wieder, gehört aber zum Schach. Das Glück, das wir in der ersten Doppelrunde hatten, hat uns im Spiel gegen Rodewisch gefehlt", sagte OSG-Teamchef Thilo Gubler . Für das Unentschieden sorgten Zhansaya Abdumalik und die kampferprobte Ketevan Arakhamia-Grant mit ihren sicheren Siegen.

Das 5,5:0,5 gegen die Gastgeberinnen vom SV Leipzig war am Folgetag eine klare Sache. Besonders erfreulich für Baden-Baden: Die zweifache Jugendweltmeisterin Zhansaya Abdumalik erwies sich mit zwei fein herausgespielten Gewinnpartien als echte Verstärkung. "Sie passt einfach zum Team", so Gubler. Auch Arakhamia-Grant steuerte erneut einen vollen Punkt bei. Außerdem gewannen Anna Zatonskih, Ketino Kachiani-Gersinska und Iamze Tammert ihre Partien, Antoaneta Stefanova remisierte am Spitzenbrett.

Mit dem Erfolg der OSG hielten die Meisterinnen aus Bad Königshofen Schritt, als sie gegen den SK Lehrte ebenfalls ein 5,5:0,5-Ergebnis erzielten. Allerdings haben die Baden-Badenerinnen mit Deizisau und Schwäbisch Hall zum Saisonauftakt bereits zwei Teams besiegt, die man in der Endabrechnung weit vorne erwarten darf, gegen die Bad Königshofen noch antreten muss.

Die nächste Doppelrunde folgt am 2./3. Februar 2020 mit Heimrecht für die OSG Baden-Baden. Gelegenheit also, den einen oder anderen Brettpunkt gutzumachen. Eine Vorentscheidung über den weiteren Saisonverlauf wird dann 14 Tage später fallen, wenn es zum Showdown zwischen den beiden Vereinen kommt - der elfmalige Titelträger Baden-Baden gegen den aktuellen Meister Bad Königshofen. (red)