Eine deftige Packung

Baden-Baden

Rebland-SG gegen TV Möglingen Baden-Baden (moe) - Nach der bösen Klatsche gegen Haunstetten haben die Drittliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck in Gröbenzell mit einem Sieg wieder in die Spur gefunden. Im Heimspiel gegen Möglingen soll nun der nächste Erfolg eingefahren werden (Foto: toto).

Quist erneut im DHB

Quist erneut im DHB-Elitekader Baden-Baden (moe) - Laetitia Quist (Foto: Fritzsche) hat es wieder geschafft: Die Handballerin aus Baden-Baden, die im Sommer von der SG Steinbach/Kappelwindeck zum Bundesligisten TuS Metzingen gewechselt ist, wurde im zweiten Jahr in Folge in den Elitekader des DHB berufen.

Iffezheim

Nancho deklassiert Favoriten Iffezheim (red) - Der vierjährige Wallach Nancho aus dem ungarischen Quartier von Trainer Gabor Maronka deklassierte am Sonntag mit Jockey Enki Ganbat in der Baden-Württemberg-Trophy auf der Iffezheimer Rennbahn die deutschen Favoriten nach Belieben (Foto: Tuchel).