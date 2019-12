Affen-Bild gegen Rassismus

Stuttgart

Gomez erlöst sich und schweigt Stuttgart (red) - Für Mario Gomez begann am Montag die Zweitligapartie gegen Nürnberg, wie die Begegnung in Sandhausen zuvor endete: mit einem aberkannten Tor, weil der Stuttgarter Stürmer knapp im Abseits stand. Doch in Minute 59 erlöste sich Gomez vom Torfluch (Foto: dpa).

Bühl

TV Kappelrodeck dreht Derby Bühl (win) - Die Oberliga-Volleyballer des TV Bühl II und des TV Kappelrodeck lieferten sich ein packendes Derby: Die Jung-Bisons führten nach Sätzen zunächst mit 2:0, doch die Gäste drehten die Partie und legten im fünften Durchgang sogar noch eine Schippe drauf (Foto: toto).

Elchesheim

Letztes Derby des Jahres Elchesheim (red) - Am letzten Landesliga-Spieltag steht das Derby zwischen Rot-Weiß Elchesheim und dem SV Sinzheim (Foto: Seiter) im Zeichen des Abstiegskampfes. Beide sind personell arg dezimiert, speziell die Rot-Weißen haben ein enttäuschendes Halbjahr hinter sich.

Rastatt

Rastatt will weiße Weste wahren Rastatt (ti) - Serie ausbauen, Tabellenspitze ausbauen: So lautet der Plan der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga. Rastatt empfängt Neckarsulm II sowie Frickenhausen. In der Badenliga stehen die Frauen des TV Weisenbach (Foto: fuv) derweil vor einer hohen Hürde.