Zahlreiche überregionale Erfolge

Dass die Altersklassen-Sportler noch lange nicht zum "alten Eisen" gehören, bestätigen die in den Kreisbestenlisten erfassten Leistungen, die viele Senioren auch auf vordere Plätze bei den aktiven Männern und Frauen brachten. Auch die zahlreichen Meistertitel der Mittelbadener bei badischen und deutschen Seniorenmeisterschaften sowie die Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften sprechen für sich. Herausragend präsentierte sich auch 2019 Roland Heiler von der LAG Obere Murg. Der M-80-Senior holte sowohl bei der Winterwurf-WM im polnischen Torun als auch bei der EM in Venetien Gold und Silber mit Kugel und Diskus. Seine Bestweite mit dem Diskus betrug 37,69 Meter, mit der Kugel 13,54 Meter.

Auch die Senioren-Geher des TV Bühlertal gehören in ihren Altersklassen zur Weltspitze. Die schnellsten Zeiten ging Denis Franke (M 50) mit 25:13,94 Minuten über 5 000 Meter und 1:48:49 Stunden über zwanzig Kilometer. Schnellster über fünf Kilometer Straßengehen war Andreas Adam (TV Gernsbach; M 50) in 28:14 Minuten, über 10 000 Meter und zehn Kilometer Klaus Dietsche (M 55) in 63:27,45 und 62:10 Minuten. National und international gut unterwegs war auch Georg Hauger in M 60 in 28:59,68 Minuten über 5 000 Meter Bahngehen, 63:42 über zehn Kilometer und 2:12:32 Stunden über zwanzig Kilometer. Alfons Schwarz (M 65) war in 31:49, 63:11 Minuten und 2:14:21 Stunden immer noch für schnelle Zeiten gut.

Bei den Jung-Senioren M 30 war Michael Winter (SCL-Heel Baden-Baden) der überragende Athlet. 12,21 Sekunden über 100 Meter, 16,91 Sekunden über 110 Meter Hürden, 1,64 im Hoch- und 5,85 Meter im Weitsprung, 38,59 Meter im Diskus- und 45,18 Meter im Speerwurf sind seine beachtlichen Leistungen. Beim Kugelstoßen trumpfte Tobias Künstel (LAG Obere Murg) mit 13,15 Metern auf, im Stabhochsprung mit 3,10 Metern sein Vereinskamerad Volker Merkel. In M 35 sorgte August Benedicto (Mitternachtsläufer Bischweier) in starken 37:17 Minuten über zehn Kilometer und in 1:15:36 Stunden für schnelle Zeiten auf der Straße. Martin Wieland (TG Ötigheim) war in 12,42 Sekunden über 100 Meter schnellster M-35-Sprinter, Marco Molinari (Rastatter TV) in 12,74 schnellster M40er. Der RTV-Sportler konnte auch mit 5,33 Metern beim Weitsprung und 33,36 Metern im Diskuswurf gefallen. Michael Arndt (SCL-Heel Baden-Baden) war in 36:35 Minuten über zehn Kilometer bester Langstreckler. Volker Maier (SR Yburg Steinbach) glänzte mit 12,43 Metern beim Kugelstoßen. In M 45 war sein Bruder Björn Maier über 100 (12,66) und 200 Meter (26,84) sowie auf der kurzen (16,12) und langen Hürdenstrecke (66,84) schnell unterwegs.

Hervorragend besetzt waren in der Klasse M 50 die Langstreckendisziplinen. Jens Mungenast (LAG), Alexander Leuchtner (Rastatter TV) und Hermann Bartoldus (TG Ötigheim) teilen sich zwischen 400 Meter und Marathon mit schnellen Zeiten die ersten Plätze auf. Werner Stößer (LAG; M 50) erzielte gute 3,00 Meter im Stabhochsprung. Für die besten Speerwurf-Leistungen sorgte Joachim Speck (TG Ötigheim) mit 45,65 Metern mit dem 800-Gramm-Gerät und 43,98 Metern mit dem 700-Gramm-Speer.

Schwach besetzt ist das Bild in M 55, wo Klaus Köppel (Ötigheim) auf allen Strecken zwischen 200 und Halbmarathonlauf Platz eins belegt und dazwischen lediglich Andreas Köppel (Ötigheim) das gut gefüllte Feld über zehn Kilometer anführt. In M 60 liegt Joachim Weber (RTV) über 200, 400 und 800 Meter auf Platz eins. Hans-Jürgen Mitzel (LAG) sorgte mit 12,76 und 42,16 Metern für große Weiten mit Kugel und Diskus. Bei den Senioren M 65 beeindruckte Helmut Klumpp mit 14,38 Sekunden über 100 Meter, 1,52 Meter im Hochsprung und 4,81 Metern im Weitsprung. Helmuth Stroh (Bischweier) war der Schnellster über 10 000 Meter und im Halbmarathonlauf. Adi Marxer (LAG) glänzte mit 2,70 Metern im Stabhochsprung.

In M 70, M 75 und M 80 findet man fast nur noch Athleten der LAG Obere Murg. Hans Zelenka beherrschte alle M-70-Disziplinen im Stadion, nur im Lauf liegen Georg Götz und Willi Gartner (TV Eisental) vorne. In M 75 führen Diethart Reichardt im Sprint und Dreikampf, Gerhard Wipfler auf den Langstrecken und Helmut Rebholz in allen anderen Disziplinen von 200 Meter bis zum Zehnkampf, wo er stattliche 5 388 Punkte erreichte.

In M 80 erzielte Heinz Gerstner die schnellsten Laufzeiten, Dieter Bartzsch warf beachtliche 32,05 Meter mit dem Speer. Arne Haase vom TV Bühlertal steht in M 85 mit 76:33 Minuten über zehn Kilometer und 2:51:57 Stunden im Halbmarathon in den Bestenlisten. (rawo)